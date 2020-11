A lovagkeresztes arab szállodamogul túlépítette luxusvilláját a Rózsadombon

A tényt Sameer Hamdan képviselője sem tagadta, de az előző tulajdonosra hárította. Az eljárás átláthatatlan.

Fütyült a szabályokra NER-ben hasító arab szállodamogul, amikor luxusvillát húzott a Rózsadombra – írta a 24.hu a lovagkereszttel kitüntetett Sameer Hamdan nemrég befejezett II. kerületi Verecke úti építkezéséről. A lap munkatársai a helyszínen próbáltak meggyőződni állításukról, hogy az évekkel ezelőtti építkezés során a Csatárka nevű kerületrészben elkészült ingatlan szabálysértő módon épült meg, amire korábban az arab üzletember – aki egyben a belvárosi Párisi Udvar tulajdonosa is – nem kapta meg a fennmaradási engedélyt a II. kerületi önkormányzattól. A portál felidézte: a Verecke úti építkezésről 2017-ben számolt be az Átlátszó , kiderítve, hogy Hamdan az akkor még fideszes vezetésű II. kerületnél nem jelentette be az építkezést, később aztán már attól írt az oknyomozó portál, hogy a fővárosi kormányhivatal vizsgálatot folytat az ügyben.