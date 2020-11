A szolgáltatóknál kell igényelni az ingyenes internetet

A szolgáltatóknál kell igényelni a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, a 30 napos kedvezményt - amely a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes - a szolgáltató a decemberi számlán írja jóvá. A kedvezményt egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni - ismertette. Szentkirályi Alexandra kitért arra is: a kormány a járvány terjedésének fékezéséért meghosszabbította a november 4-e után lejárt okmányok érvényességét , a gazdaság működésének fenntartásáért, a munkahelyek megőrzéséért pedig a többi közt adó- és járulékkedvezményeket, bértámogatási programokat vezetett be.