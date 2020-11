Merkely Béla karanténba vonult

A kormány most bővíti a tesztelési kapacitásokat, bár az adatszolgáltatás még akadozik.



A koronavírus-fertőzöttséget tekintve Magyarország az Európai Uniós 27 tagországa közül a tizenegyedik, míg az elhalálozások tekintetében a tizenötödik helyen áll; az átlagos európai járványügyi adatok, a hazainak a másfélszeresét teszik ki – jelentette ki büszkén Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Ugyanakkor a Népszava által is ismertetett reggeli adatok felsorolásakor kitért arra a hibára, amit a 444.hu szúrt ki. A kormányzati tájékoztató oldalon ugyanis a hétfő reggeli számok alapján 6098 tesztet végeztek el, de ennél több, 6495 új fertőzöttet találtak. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília közölte: helytelen adat jelent meg a tesztelésekről, amit a későbbiekben korrigálnak. Az országos tisztifőorvos hozzáfűzte: a hétfő reggelre elhunyt 93 ember közül a legfiatalabb 33 éves, míg a legidősebb 98 éves volt, és betegség továbbra is az egy vagy több krónikus betegségben szenvedő közül szedi a legtöbb áldozatot.

Mind több helyen elérhető az antigénalapú gyorsteszt

Kiemelte, hogy akárcsak a kontinensen, Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma. A hazai védekezéssel kapcsolatban a szakember azt mondta, hogy a teszteléshez egyre bővülnek a laboratóriumi kapacitások, illetve egyre több helyen érhető el az antigén alapú gyorstesztelés is. – Mindenkinek védekeznie kell, a szabályokat pedig be kell tartani – szögezte le Müller Cecília, hozzátéve:

„Nagy az egészségügyi intézmények leterheltsége, ezért katonáink is részt vesznek a járvány ellaposításában, az ellátás segítésében”

A korábban ismertetetteket megerősítve azt is kijelentette a tisztifőorvos, hogy a magyar katonák – a szociális intézmények és az iskolák fertőtlenítésének segítése mellett – 93 hazai kórházban dolgoznak, és például a „hőmérőzésben segítenek”. Hat szűrőbuszt is üzemeltet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), és ezeken a helyeken azok vehetnek részt szűrővizsgálaton, akiket a háziorvos laborvizsgálatra küld, és azt az egészségi állapotuk megengedi. Müller Cecília még arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszertárak országszerte nyitva tartanak, és semmi sem indokolja a napokban tapasztalt gyógyszer-felvásárlási lázat. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a tájékoztatón az oktatásban bevezetett eddigi intézkedésekkel, a felsőfokú intézményekben és a középiskolákban bevezetett digitális munkarenddel kapcsolatban kijelentette:

„az iskolák nem képeznek gócpontot!”

Azt is elmondta az államtitkár, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által korábban bejelentett intézményi szűrésekre ezekben a napokban készülnek fel. Hozzáfűzte: az Oktatási Hivatal új informatikai szolgáltatása hétfőtől indult az oktatási intézmények számára a járványügyi adatok ismertetésével. Az úgynevezett Kréta-rendszeren keresztül a szülőket is tájékoztatják majd, sőt a felületen a tanárok online órákat is tarthatnak majd. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese közölte: az emberek többsége betartja a védelmi intézkedéseket. A hétvégén 901 személy ellen intézkedtek a rendőrök, mert nem viselték a maszkot megfelelően, és 14 esetben zártak be üzleteket vagy vendéglátóhelyeket, mert azok nem tartották be az előírásokat.