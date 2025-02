Nyilvánosságra hozta zeneakadémiai pályázatát a vezető jelölt, szerinte a rektorválasztás minden politikai érdek felett áll

A Concerto Budapest zeneigazgatója közleményben jelentette be, hogy beadta pályázatát a Zeneakadémia rektori posztjára, és azt nyilvánosságra is hozta a saját honlapján. A dolgozat számos pozitív elemet tartalmaz Zeneakadémia helyzetére és működésére jól rálátó forrásunk szerint. A Zeneakadémia jelöltje információink szerint továbbra is Kutnyánszky Csaba jelenlegi rektorhelyettes és beadta jelentkezését Tóth Péter zeneszerző is.