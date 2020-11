ATP-vb: Djokovic simán nyert

Az immár hétszeres világbajnok brit pilóta a Forma-1 történetének egyik legeredményesebb versenyzője, sokan azonban még mindig nem ismerik el.

Lewis Carl Davidson Hamilton 1985. január 7-én látta meg a napvilágot Stevenage-ben. Nevét Carl Lewis olimpai bajnok futó után kapta szüleitől, akik kétéves korában elváltak. Édesanyja fehér, édesapja színes bőrű, de Hamilton önmagát feketeként azonosítja. Korán megtanult karatézni, hogy meg tudja magát védeni a bőrszíne miatti támadásoktól. Katolikus iskolába járt, életében azóta is fontos szerepet játszik a vallás és az Istenbe vetett hite.

Öt éves volt, amikor édesapjától távirányítós autót, egy évvel később pedig gokartot kapott karácsonyra. Édesapja megígérte neki, hogy mindaddig támogatni fogja versenyzői karrierjét, amíg keményen tanul az iskolában.



„Legszívesebben ő is versenyző lett volna, azonban neki nem volt rá esélye. Az összes pénzét és idejét abba fektette, hogy megfelelő döntéseket hozzon a pályafutásom szempontjából”

– nyilatkozta 2017-ben Hamilton, akinek édesapja feladta állását, sőt egyszer jelzálogosította a házát, hogy meg tudjon venni egy kétezer fontos motort a fia gokartjához.



Hamiloton és Ron Dennis 2009-ben Fotó: LIONEL BONAVENTURE

„Szia, Lewis Hamilton vagyok. Megnyertem a brit bajnokságot és egy napon szeretnék az autóiddal versenyezni”

– mutatkozott be a 9 éves Hamilton Ron Dennisnek, aki 1981 és 2009 között a McLaren F1-es istállójának volt a csapatfőnöke. Dennis erre azt válaszolta, hogy 10 év múlva hívja fel, és meglátják, mit tehetnek ennek érdekében.



„Ha nem beszéltem volna vele olyan magabiztosan, akkor sosem emlékezett volna rám”



– idézte fel a történetet Hamilton, akinek nem kellett 10 évet várnia, 13 éves korában 10 évre szóló szerződést kapott a McLarennél. Hamilton számos gokartbajnokságot megnyert, majd 2006-ban már az F1 előszobájában, a GP 2-ben versenyzett. A Nürburgringen aratott kettős győzelmével Nico Rosberg után ő lett a második olyan pilóta a sorozatban, aki az adott pályán rendezett hosszú-, és sprintfutamot is megnyerte. Ezt az eredményét Silverstone-ban is megismételte, nem meglepő módon a szezon végén bajnokká avatták. 2007-ben ő lett az első színes bőrű versenyző az F1-ben, ráadásul mindössze egy ponttal maradt le Kimi Räikkönen mögött a világbajnoki címről. Hamilton az utolsó előtti Kínai Nagydíjon a bokszutcába menet a kavicságyba csúszott és kiesett, azóta is ez az egyik legfájdalmasabb emléke. 2008-ban is úgy tűnt, az utolsó pillanatban kicsúszik a kezei közül a vb-cím, az évadzáró Brazil Nagydíjon Felipe Massa látta meg elsőként a kockás zászlót, a brazil rivális 40 másodpercig világbajnoknak érezhette magát, de Hamilton az utolsó kanyarban megelőzte Timo Glockot, így ő lett minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka. Ezt a rekordot azóta a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel tartja. A következő négy év kevesebb szerencsét hozott, temérdek pechhel és műszaki hibával, ráadásul Ron Dennis vasszigorából is elege lett, s inkább a Mercedeshez szerződött a legendás, szintén hétszeres világbajnok Michael Schumacher helyére. A váltás helyes döntésnek bizonyult, 2014 óta mindig a Mercedes nyerte a konstruktőri világbajnoki címet, míg az egyénit a német istálló egyik pilótája. Zsinórban két vb-cím után Rosberg meg tudta előzni Hamiltont, aki azonban csapattársa visszavonulása után az elmúlt négy évben legyőzhetetlennek bizonyult. Az immár hétszeres világbajnok Hamiltont az egyik legsokoldalúbb versenyzőnek tartják, egy körön belül talán ő a leggyorsabb a világon, aki nyomás alatt is remekül teljesít. Nemcsak száraz pályán, esőben is egészen kiváló, ezt mutatta be vasárnap Isztambulban.

„Több ilyen nehéz körülményt és hétvégét akarok, amikor megmutatom, mit tudok”

– utalt arra Hamilton, hogy sokan még mindig nem ismerik el, sikereit azzal magyarázzák, hogy övé a legjobb autó. Emellett arrogánsnak is tartják, Bernie Ecclestone, az F1 korábbi tulajdonosa szerint viszont ellendrukkerei összetévesztik a magabiztosságot és a pályán mutatott keménységet az arroganciával. „Szerintem bizonyosan ő ennek a korszaknak a kiválósága” – jellemezte Hamiltont Vettel. – Hogyan tudnánk Fangiót vagy Stirling Mosst a mi generációnkhoz hasonlítani? Lehet, hogy betojnánk az ő autóikban, ők meg lehet, hogy a mieinkben, mert azok túl gyorsak nekik. Minden korszaknak megvannak a maga legjobbjai és Lewis bizonyosan a legkiválóbb a mi korszakunkban. Egyenlített a bajnoki címek számában, több versenyt nyert, sokkal több a pole pozíciója, úgyhogy megtett mindent. Erre ez a verseny a legjobb példa, nagyon nehéz volt a pályán maradni is, nem ő volt az esélyes, mégis megnyerte” – tette hozzá. Hamilton azért is megosztó figura, mert felvállalja véleményét az F1-en kívüli témákban is: George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták belőle a polgárjogi harcost, emellett a növényi alapú táplálkozást népszerűsíti és a klímaváltozás ellen kampányol. Nem rég kiderült, a zene világában is kipróbálta magát, XNDA álnéven közreműködött Christina Aguilera énekesnő Liberation című lemezén. Hamilton mindenesetre jövőre versenybe szállhat a nyolcadik vb-címéért, ám egyelőre nincs még aláírt szerződése 2021-re.