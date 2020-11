Fideszes polgármester szólt be Parragh Lászlónak

A kiválósági rendszer 2014 előtt az MTA szervezetén belül működött.

Az ITM szándékai szerint a szakmai munkát irányító döntéshozó szerv az OTKA Bizottság lenne, amelynek elnöki tisztségét az MTA főtitkára töltené be.

Ennek érdekében jelenleg is zajlanak az egyeztetések az MTA és az ITM között. Ez azért fontos lépés, mivel épp az OTKA-pályázatok élesítették ki a vitát az MTA és az ITM között, miután idén nyár végén az NKFIH egyes alapkutatási pályázatok esetében a szakértői testületek által felállított rangsort megváltoztatta. Freund Tamás, az Akadémia új elnöke akkor úgy fogalmazott, hogy ennek legkirívóbb eseteként miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. A történtek miatt jelentette be lemondását a korábbi OTKA egyik kollégiumának elnöke, Acsády László akadémikus. Az OTKA-pályázatok visszavételét egyébként Freund Tamás is célként jelölte meg. Októberben azt nyilatkozta, hogy belátható közelségben van , hogy az OTKA és a Lendület is visszakerüljön az Akadémia alá.