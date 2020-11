Fagyos, ködös hajnalra ébredünk szerdán

Plenáris vitát tart az Európai Parlament a magyar kormánypárthoz közeli médiavállalkozások észak-macedóniai és szlovéniai politikai befolyásolási kísérleteiről.

Az EP jövő heti ülésének programjáról csütörtökön születik végső döntés, de minden jel arra mutat, hogy a szocialisták által kezdeményezett eszmecserére sor kerül, akár külön napirendi pontként, akár a médiaszabadságról tervezett általános vita részeként. A nyugat-balkáni sajtóviszonyokba való magyar beavatkozás megtárgyalását négy szocialista EP-képviselő - a holland Piri Kati, a szlovén Tanja Fajon, a horvát Tonino Picula és az osztrák Andreas Schieder - javasolta még az év elején, de a járvány miatt mostanáig nem sikerült napirendre vetetniük. Indítványukat támogatják a liberálisok, a Zöldek és a szélsőbaloldaliak. Írásos előterjesztésükben a kezdeményezők a Necenzurirano nevű szlovén tényfeltáró portálra hivatkoznak, amely részletesen bemutatja, hogy a Fidesz közeli médiavállalkozók hogyan próbálják befolyásolni a két nyugat-balkáni ország politikai viszonyait, milyen anyagi és egyéb támogatást nyújtanak Orbán Viktor barátainak. A kezdeményezők az Európai Bizottságtól várnak felvilágosítást egyebek között arról, hogy mit tesz annak érdekében, hogy a tagállamok ne avatkozzanak be a tagjelölt országok demokratikus folyamataiba. Arra is kíváncsiak, hogy a brüsszeli testület magyarázatot kér-e a magyar kormánytól a történtekre. A négyek a cikkek alapján bizonyítottnak látják, hogy a magyar machinációk egyik célja volt Zoran Zaev észak-macedón kormányfő megbuktatása a nyáron tartott parlamenti választásokon, ami végülis nem sikerült. Az EP-képviselők felhozzák azt is, hogy a magyar kormányfőhöz közeli cégek a médián keresztül jelentős összegekkel támogatták a szlovén kormány élére kinevezett kinevezett Janez Janšát és pártját. Idézik a Szlovén Újságíró Szövetséget is, amely szerint a magyarok által felvásárolt sajtótermékek lejárató kampányai és éles támadásai veszélyeztetik a médiaszabadságot és a demokráciát.

“Orbán Viktor nem hagyja abba a beavatkozási kísérleteket. A szlovéniai Planet TV-t nemrégiben megvásárolta a Fideszhez közelálló Vida József érdekeltségébe tartozó TV2 csoport, és az a cél, hogy egyesítsék a Janša-párti és szintén magyar kormányközeli körökhöz került NOVA24TV-vel”

- nyilatkozta a Népszavának Tanja Fajon. “Szlovéniában szigorúan tilos a politikai pártok külföldről történő finanszírozása. Létfontosságú, hogy a tagállamok ne avatkozzanak be más tagállamok vagy tagjelöltek országok demokratikus folyamataiba. Határozott fellépést várunk az Európai Bizottságtól, hogy a jövőben megakadályozza a hasonló próbálkozásokat” - mondta a politikus.