Orbánékat rábeszéléssel szelídítenék meg

Az EU vezetői első körben egy nyilatkozattal próbálnák megnyugtatni a vétózó magyar és lengyel kormányt, de a válság decemberig elhúzódhat.

Az Európai Bizottság és a kormányközi EU Tanácsot ebben a félévben elnöklő Németország kész írásos nyilatkozatot adni Magyarországnak és Lengyelországnak arról, hogy a jogállami feltételeket tartalmazó rendelet nem sérti egyetlen ország szuverenitását és a nemzeti, valamint az európai hatáskörök egyensúlyát. Sajtóhírek szerint az uniós intézmények egyelőre így próbálják “megszelídíteni” azt a két tagállamot, amely nem adja beleegyezését a közösség 1800 milliárd eurós pénzügyi tervének megvalósításához a közösségi pénzek elköltésének kilátásba helyezett jövőbeni ellenőrzése, a jogállami fék miatt. Az Európa-ügyi miniszterek keddi nyilvános vitájában a tárcavezetők többsége hangsúlyozta, katasztrofális következményekkel járna, ha a pandémia második hullámában nem érkezne meg vagy sokat késne a pénzügyi segítség. Ezzel egyidőben, de ettől függetlenül az Európai Parlament úgy döntött, napirendre veszi a magyar kormánypárti média befolyásszerzésének ügyét a Balkánon. Johannes Hahn költségvetési biztos az Európa-ügyi miniszterek keddi videokonferenciáján közölte: az Európai Bizottság garantálja, hogy a jogállam érvényesítését, az uniós költésekhez kapcsoló rendelet előírásait mindenkor pártatlanul és a tényekre támaszkodva fogja alkalmazni, mentesen bármilyen ideológiától. A testület jövőre iránymutatásokban fogja tisztázni a jogszabály gyakorlatba való átültetésének részleteit.



A magyar és a lengyel vétó miatt kialakult válság megoldásáról minden szinten intenzíven egyeztetnek a tagállamok. Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kérésére a téma felkerült az uniós vezetők csütörtöki videokonferenciájának a napirendjére. De brüsszeli várakozások szerint az igazság pillanatára az állam- és kormányfők decemberi 10-11-ikén esedékes csúcstalálkozójáig kell várni. Az Európa-ügyi miniszterek keddi nyilvános vitájában a tárcavezetők szinte mindegyike kiállt a jogállami mechanizmus mellett, sürgette a jogszabályok jóváhagyását és sajnálkozott amiatt, hogy nem sikerült egyhangú támogatást szerezni az elfogadásukhoz. Enzo Amendola olasz miniszter azt mondta, aki tiszteletben tartja a jogállamot, annak nincs félnivalója a készülő rendelettől. Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy “az uniós szerződést megkerülő” jogállami szabályrendszer egyértelmű célpontja Magyarország, amelyet jó ideje "ideológiai alapon próbálnak megbüntetni". A politikus szerint a kilátásba helyezett intézkedések önkényesek és az eljárásból hiányoznak a megfelelő jogi garanciák. Varga végül azt mondta, “örülhetünk, hogy nem egy olyan rendszerben élünk, amely az ideológiai elhajlást szankcionálja még akkor is, ha nem történt törvénysértés”. Michael Roth német külügyi államtitkár a soros EU elnök képviseletében zárszavában visszautasította, hogy bárki párhuzamot vonjon az Európai Unió és az önkényuralmi rendszerek közé. Konrad Szymański lengyel Európa-ügyi államtitkár kevésbé harciasan képviselte országa elutasító álláspontját, mint magyar kollégája. Szerinte minden problémát megoldana egy jobb kompromisszum a jogállami feltételrendszerről. A lengyel felvetésnek azonban nincs realitása, mert a hosszú tárgyalásokon összerakott pénzügyi csomagot senki nem akarja kinyitni. Az Európai Parlament és a tagállamok túlnyomó többsége ragaszkodik a jogállami szabályokról megszületett előzetes megállapodáshoz is. A 750 milliárd eurós járványügyi helyreállítási alapot rendkívül bonyolult lenne a két tagállam részvétele nélkül létrehozni, az 1100 milliárd eurós hétéves büdzsé tervezése pedig el sem kezdődhet addig, amíg hiányzik az EU27-ek egyhangú egyetértése.

Kicseleznék a vétót

Fura helyzet alakult ki az Európai Unióban azzal, hogy a magyar és a lengyel miniszterelnök belengette: megvétózza a következő hét éves költségvetést és a járvány gazdasági kárainak mérséklésére létrehozott alapot. Ugyanis Orbán Viktornak és Mateusz Morawieckinek nincs ezekkel szemben kifogása, a jogállami fékkel van problémájuk: ez az a rendelet, amely az uniós kifizetéseket a demokratikus értékek tiszteletben tartásához köti. Ám ezt a két kormányfő nem tudja stoppolni, hiszen – mint arról korábban a Népszava is beszámolt – jóváhagyásához elég az országok minősített többségének a beleegyezése. Amennyiben a jogállami elvek csorbulására kidolgozott szankciókat a következő hetekben a Tanács és a Parlament elfogadja, és kihirdetik az EU hivatalos lapjában, akkor jövőre hatályba is léphetnek. Kende Tamás nemzetközi jogász, az ELTE docense szerint nagy kérdés, hogy ezeket lehet-e alkalmazni az előző büdzséből kiutalt támogatások esetében is. Arról van szó ugyanis, hogy hiába jár le idén a támogatások hét éves ciklusa, a szabályok szerint a lekötött pénzeket még két évig folyósíthatják. Ráadásul az EU apparátusa sem áll le 2021-ben attól, hogy nincs új büdzsé: a hivatalnokok fizetése, az uniós pályázati pénzek, az Erasmus-ösztöndíjak is folyósíthatók, ugyanis főszabály szerint az idei költségvetés számaival menne tovább az EU. Erre alapozna az a Brüsszelben keringő felvetés is, amelyről a 444.hu írt kedden: e szerint felesleges alkudozni Orbánékkal, hagyni kell őket vétózni, majd a hatályba lépő jogállami rendeletet be lehet vetni 2021-től a többieket sakkban tartó lengyel-magyar páros ellen. S ahogy korábban a görög válságkezelő csomag esetében, úgy a járványügyi helyreállítási alapnál is ki lehet kerülni a vétózókat: a többi tagállam kormányközi megállapodás keretében állapodna meg róla. Ám Kende Tamás szerint ez a megoldás kétséges, távolról sem egyértelmű, hogy a jogállami rendelet alapján az előző hétéves költségvetésben szereplő összegeket is visszatarthatják-e. – Emiatt úgy gondolom, hogy nem jutunk el idáig, a végén lesz valamilyen megegyezés – mondta lapunknak a nemzetközi jogász. - Kósa András