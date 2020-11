Száraz macskaeledeleket vizsgált a Nébih, sok nem felelt meg az előírásoknak

Tizennyolc terméknél indult hatósági eljárás.

Minőségi hibákat tártak fel a száraz macskaeledeleknél a Szupermenta programban végzett laboratóriumi teszten a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A hivatal szerdai közleménye szerint



a 42 tesztelt termékből 18 nem felelt meg az előírásoknak, ezért minőségi kifogás miatt 17, jelölési hiányosság miatt 1 terméknél indult hatósági eljárás.

Mint írják, megnyugtató, hogy biztonsági szempontból mindegyik száraz macskaeledel termék megfelelő volt. A vizsgált hazai és külföldi gyártású termékek között marha- és csirkehúsos, valamint halas ízesítésű eledel is helyet kapott. A gyártók által garantált paraméterek közül a szakemberek ellenőrizték egyes aminosavak, vitaminok, valamint a makroelemek és mikroelemek mennyiségét is. Míg a termékek makro- és mikroelem tartalma minden esetben megfelelőnek bizonyult, addig a macskák számára nélkülözhetetlen aminosav, a taurin vizsgálati eredménye 9 termékben kevesebb volt, mint ahogy azt a jelölés ígérte. A vitamin-tartalom vizsgálata 7 macskaeledelben A-vitamin hiányt, további 2 eledelben A- és E-vitamin hiányt is kimutatott. Összesítve, míg biztonsági szempontból minden termék megfelelt az előírásoknak, addig minőségi hibák miatt összesen 17 termék esetében kellett intézkedni. A Szupermenta teszt kedveltségi vizsgálatán – ahol szakértő és laikus résztvevők pontozták a termékeket – a marhahúsos száraz macskaeledelek versenyében első helyen a Happy Cat Adult Sterilised Voralpen-Rind Teljes értékű eledel végzett, a csirkehúsos száraz macskaeledelek között az IAMS for Vitality Indoor prémium állateledel, míg a halas száraz macskatápok között a legjobbnak a Happy Cat Adult Atlantik-Lachs Teljes értékű állateledel bizonyult – tájékoztatott a Nébih.