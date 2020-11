A légszennyezés a vírus táptalaja

Miközben a koronavírus lassan vezető halálokká válik, a Greenpeace a légszennyezés miatt elvesztett emberéletek szintén egyre növekvő tömegeire hívja fel a figyelmet. Ráadásul a két hatás egymást erősíti.

Magyarországon a koronavírus okozta halálesetek negyede a légszennyezésre vezethető vissza idéz az Oxfordi Egyetem jegyezte Cardiovascular Research nevű szaklapban megjelent friss kutatásból a Greenpeace Magyarország. Az európai átlagérték ennél kevesebb, 19 százalék. A neves tudósok jegyezte tanulmány szerint a részecskeszennyezés világszinten körülbelül 15 százalékkal járult hozzá a Covid-19 miatti halálokhoz. Ennek jelentős része megelőzhető lenne az Egészségügyi Világszervezet (WHO) köbméterenként legfeljebb 10 mikrogrammos légszennyezettségi ajánlásának betartásával. Az általuk kutatások azt is megállapították, hogy a levegő finompor- vagy nitrogéndioxid-szennyezettsége egyaránt növeli a vírusfertőződés esélyét. Ezek az anyagok kárt, gyulladást légutakban és gyengítik a szervezet immunrendszerét. Ez pedig csökkenti a vírusokkal szembeni ellenállóképességünket is. Számos rögzíti , hogy a dízeljárművek kibocsátása segíti a légúti kórokozók terjedését. Úgyszintén vizsgálatok támasztják alá, hogy több szennyezőanyag jelenléte növeli a koronavírus-fertőzés kockázatát. Már csak azért is, mert a közvetlenül a kibocsátásra visszavezethető betegségek – például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a krónikus tüdőbetegségek vagy a szív- és érrendszeri betegségek - súlyosbítják a Covid-19 lefolyását is. Tavaly a légszennyezés világszinten 6,67 millió emberéletet követelt – idézi a környezetvédő szervezet a bostoni Health Effects Institute frissen kiadott, State of Global Air 2020 nevű elemzését . Ez az összes elhunyt mintegy 12 százaléka. A légszennyezés tehát a negyedik legjelentősebb kockázati tényező a Földön. Megállapításaik szerint a világnépesség 92 százaléka a köbméterenként 10 mikrogrammos WHO-ajánlásnál rosszabb minőségű levegőt lélegzik. Magyarország a 15 mikrogrammos köztes célértéknél rosszabbul teljesítő 81 százalékba tartozik. De Budapest és Miskolc adatai általában rosszabbak. A Föld lakosságának 65 százaléka köbméterenként 25 mikrogrammnál több szennyezőanyagot lélegez be, ami már kifejezetten káros. Az egy hónapon belüli csecsemőhalálozások ötöde, a halálokokon belül a tüdőrákban elhunytak 19, az agyvérzéses esetek 26, illetve a cukorbetegség miatti halál ötöde vezethető vissza a légszennyezésre – teszik hozzá. Világszerte számos állam, így például Németország, jelentősen mérsékelte a fűtésből és dízeljárművekből származó finompor-szennyezést. Másutt, mint például Indiában viszont tovább nőtt az eleve veszélyes szint. Magyarországon a 2,5 mikronnál kisebb részecskék aránycsökkenése négy éve 15 mikrogramm felett megrekedt. Budapesten és más hazai városokban az elmúlt hetek során is többször mértek az egészségügyi határérték feletti szmogos levegőt – hívta fel a figyelmet Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország légszennyezettségi szakértője. Ez növeli a koronavírus súlyosságát. Pedig Magyarországon is sokan életben maradnának, ha megfelelnénk a WHO ajánlásának, az Unió előírásainak és betartanánk a határértékeket – fogalmazott. A Greenpeace Magyarország követeli a döntéshozóktól, hogy korlátozzák a régi, szennyező járművek behozatalát és városi közlekedését, vonják vissza a forgalmat élénkítő ingyenes parkolást és lépjenek fel érdemben a fűtési szennyezés ellen is - írják.