Újra tízezer fölött Romániában a koronavírus-fertőzöttek száma

A gyártók szerint a közös fejlesztésű oltóanyagnak nincsenek erős mellékhatásai, és még az időseknél is hatásos.

Az esetek 95 százalékában hatékony és az időseknél is 94 százalékban működik az amerikai Pfizer és a német BioNtech és közös fejlesztésű koronavírus-vakcinája – adta hírül a New York Times . Az oltás tesztelésében 44 ezer önkéntes vett részt, és a Pfizer által most publikált végső következtetések igen pozitívak, különösen az idősek esetében. Ez azért fontos, mert az öregek szervezete nem minden létező kísérleti vakcinára reagált a fiatalabbakéhoz hasonlóan. További előny, hogy nincsenek erős mellékhatásai, valamint az enyhe és az erős tüneteket mutatók esetében is hatékony. A Pfizer közölte, hogy az illetékes hatóságtól napokon belül megkérik a sürgősségi forgalomba hozatali engedélyt. A fejlesztők szerint ez a vakcina úgynevezett mRNS-alapú oltás, amely a vírus örökítőanyagának egy kulcsfontosságú részletét tartalmazza. Vagyis nem tud fertőzést okozni, de elég lehet ahhoz, hogy immunválaszt provokáljon.