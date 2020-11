Rozsdásodnak a rozsdaövezeti tervek

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a szociális intézményekben dolgozók 1 százaléka, 976 ember fertőződött meg a vírussal.

Pénteken elindult a szociális dolgozók gyorstesztelése . György István, a Miniszterelnökség államtitkára ismertette ennek adatait az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján. Kifejtette, az oktatási intézmények és szociális otthonok dolgozóit tesztelik le, aminek kettős célja van: a dolgozók védelme, illetve hogy megtudjuk, mekkora a fertőzöttek aránya a dolgozók között. Példátlan, komoly feladatról van szó, sok ember közös munkájával. Összesen több mint 16 ezer helyszínen végeznek teszteket antigén-gyorstesztekkel. Az érintetteknek a részvétel önkéntes, de az államtitkár arra kérte a dolgozókat, hogy vegyenek részt benne. Közölte, hogy így a statisztika összeállításakor azt is tudni fogják, hogy ki nem veti alá magát a tesztelésnek. Elsőként a szociális intézményekben, jövő héttől pedig az óvodákban, iskolákban és egészségügyi intézményekben is megkezdődik a szűrés. Országszerte ezer mintavevő csapatot indítanak el, amelyekbe az orvosi egyetemi hallgatókat is bevonják, főként a pedagógusok mintavételéhez. A harmad- és negyedéves fogorvos, gyógyszerész hallgatók veszik majd le a mintákat, és a gyorstesztekkel kiértékelik. Az egyetemek egységenként 2-2 hallgatót biztosítanak a feladathoz, mellettük orvosok is lesznek. György István hangsúlyozta, hogy ahol a járvány miatt digitális tanrend van, ott nem lesz szűrés . Kifejtette, az egységek egy nap alatt legalább három intézménybe jutnak majd el. Védőfelszerelést kapni fognak: arcvédő pajzs, FFP2-maszk és kesztyű is lesz náluk. A mintavételek hétköznapokon történnek majd, a teszteket felvevőket minden nap meg fogják vizsgálni. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy most a legszélesebb összefogásra van szükség a járványgörbe csökkentéséhez, és ahhoz, hogy az ország belátható időn belül kilábaljon a járványból. Közölte azt is, hogy decemberben már néhány rászoruló beteg kaphat a vakcinából, egyelőre azonban csak kísérleti jelleggel. A diákok pénzt kapnak a tesztelésért, de a részvételüket kreditként is beszámítják, vagyis a tanulmányi előmenetelüket nem érintheti hátrányosan az akció. A tömegközlekedési eszközöket ingyenesen vehetik ők is igénybe az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan. Mindenkit a feladat-ellátás helyszínén tesztelnek, ettől csak a kisebb települések esetén lehet eltérés. Akinek pozitív lesz az eredménye, az köteles értesíteni a háziorvosát, aki onnantól kezdve az aktuális protokoll szerint intézi a továbbiakat. A pozitív beteg nem folytathatja munkáját, karanténba kell vonulnia.