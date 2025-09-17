Erő Zoltán, Budapest főépítésze szerint az ilyen projektek sikerének egyik kulcsa az identitásteremtés.
A miniszterelnök veje ingatlanfejlesztéssel rövid úton megoldaná Budapest problémáit, s az évtizedek óta fideszes vezetésű, szerinte romos belvárost kellene mielőbb rendbe tenni.
Az elképzelés szerint itt épülne fel Európa legmagasabb felhőkarcolója. Budapest ellenzéki vezetése ellenáll, de hamarosan a parlamenti képviselők fognak dönteni a kérdésben.
A döntését a folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
Veszélyeket rejt a rozsdazóna-beruházások gyorsított környezetvédelmi engedélyezése.
Kezdődhet a Bosnyák tér mögötti terület beépítése.
Még az áprilisi választás előtt áttolhatják a hatóságokon a Láng-negyed engedélyezését.
Még egy akcióterületet sem jelölt ki a kormány, de tágra nyitott egy rozsdaövezeti kiskaput az ingatlanfejlesztők előtt, ami a Déli és a Nyugati Pályaudvar beépítésekor is jól jöhet.
Egy fillért se kap majd az ellenzéki vezetésű város, a pénzéből megvett ipari parkban épülő akkumulátorgyár adójából.
Még egyetlen barnamezős akcióterületre vonatkozó kezdeményezés vagy javaslat sem érkezett a kormány által felállított Rozsdaövezeti Bizottsághoz, így nem is volt miről döntenie az öt fős testületnek – válaszolta a Népszava kérdésére a bizottságot létrehozó Miniszterelnökség.
A főpolgármester kifogásolja, hogy a kormány már megint a budapestiek feje fölött, az önkormányzat helyett döntene a városfejlesztésről.
Elakadt a kormány rozsdaövezeti területeken lakások építését ösztönző városi otthonteremtési programja.
Lassan az utolsó falevelek is lehullanak a fákról, de az őszre ígért rozsdaövezeti területeket kijelölő kormányrendelet még mindig nem jelent meg.
Még nem tudni hol indulnak az első barna mezős beruházások, de az új elképzelés szerint olcsóbbak lesznek, mint az 5 százalékos áfával épülő fehér mezősök.
Érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az Alkotmánybíróság (AB) a gödi Samsung-gyár területét a településtől megfosztó kormányrendelet alkotmányosságát támadó, 59 országgyűlési képviselő által beadott indítványt.
Politikai állóháborúvá merevedhet az Óbudai-sziget gátvitája. A kerület határozatban tiltja meg a terület beépítését, de a kormánynak is vannak ötletei.
Több olyan törvény módosítását is megszavazta pénteken a parlament, amelyek lehetővé teszik, hogy kedvezményes, 5 százalékos áfával legfeljebb 150 négyzetméteres lakások épülhessenek a városok rozsdaövezeteiben. Hogy hol lesznek ilyen akcióterületek, azt a kormány jelölheti ki.
Óriási lehetőség a rozsdaövezeteknek az 5 százalékos lakásáfa. De első körben a NER lovagjai nyerhetnek vele.
Orbán Viktor támogatását élvezi az a terv, amely a Nyugati pályaudvar szomszédságában lévő, ma elhanyagolt rozsdazóna életre keltését, új funkciókkal való megtöltését szolgálja – írja a Figyelő, amely szerint a kormányfő azt kérte, hogy januárra készüljön el a mintegy 170 ezer négyzetméteres terület rehabilitációs terve, határtanulmányokkal, költségszámításokkal együtt.