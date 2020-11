Több mint 600 millió forintért kelt el a Bűnbánó Magdolna

Rendkívül megterhelő lesz a pénteki humánmeteorológiai helyzet.

Péntekre virradóan észak, északnyugat felől erős hidegfront halad át az országon, a markáns változás nem csak a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg – olvasható a Meteo Klinika honlapján. A megerősödő szél is sokaknak okoz panaszokat és kellemetlenné teszi a kint tartózkodást. A front mögött hideg levegő zúdul a térségbe, és a nap első felében átmeneti csapadék is előfordulhat.

A hidegbetörés nyugtalan alvást, álmatlanságot, napközben pedig ingerültséget, indokolatlan idegi feszültséget okozhat. Gyakori panasz lehet a fejfájás, a görcsös fajtája egész nap kínozhat. A komfortérzet általánosan alacsony lesz, egyre többen tapasztalhatják a megfázás tüneteit is. A gyerekek élénkebbek, kezelhetetlenebbek, „rosszabbak” lehetnek a megszokottnál.

A hideg, szeles időben a hőérzet jelentősen csökken, a körülmények nem kedveznek a szabadtéri tevékenységeknek és nagy a megfázásveszély.

A közlekedők is nehéz napra számíthatnak: a csapadék hatására elszórtan vizes, nedves útszakaszokra kell készülni, amelyen könnyen megcsúszhat a jármű, növekszik a balesetek bekövetkezésének kockázata. A többfelé jellemző erős légmozgás csökkenti a menetstabilitást, valamint türelmetlenséget, ingerlékenységet is okozhat. A szokásosnál is nagyobb óvatosságra és türelemre lesz szükség az utakon – figyelmeztettek.