Ezért maradhatott befejezetlen Leonardo da Vinci több műve

Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását - vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.