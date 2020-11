WHO: Már látszik a fény az alagút végén, de kemény hat hónap áll előttünk

A jelek szerint bejött az első fordulós, egész országra kiterjedő program.

Az erről szóló döntést Igor Matovic szlovák miniszterelnök Pozsonyban, a kormány csütörtöki ülése után jelentette be. Az MTI szerint Matovic - akinek bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte - egyelőre nem árult el részleteket az egész lakosságot érintő tesztelés újabb, immár harmadik fordulójáról vagy annak időpontjáról. Annyit azonban elárult, hogy a kormányülésen egy miniszter sem ellenezte a tesztelés újabb fordulóját, holott annak már megvalósított - és a kormány által sikeresnek minősített - előző köreiről megoszlik a szakértők és a lakosság véleménye is. Ez utóbbit az mutatja, hogy kedden több szlovákiai városban és több pozsonyi helyszínen is sokezres tüntetéseket tartottak a kormány és járványintézkedései ellen.



Igor Matovic a koronavírus-tesztelés újabb fordulóját azzal indokolta, hogy a járványügyi szakemberek és a kormány központi válságstábja úgy értékelte a tesztelés előző fordulóit, hogy segítségükkel sikerült visszaszorítani a fertőzöttek számának emelkedését.

Szlovákiában október végén és november elején már tartottak egy-egy, az egész lakosságot érintő koronavírus-tesztelést, úgynevezett antigén tesztek felhasználásával, a most következő hétvégén pedig regionális szinten, csaknem ötszáz településen folytatják a tesztelést. Az egész lakosságot érintő tesztelés elvben önkéntes volt, de azokra a személyekre, akik nem vettek részt rajta, hetekig kijárási korlátozások vonatkoztak. Az 5 és fél millió lakosú Szlovákiában a tesztelés első fordulójában hivatalos adatok szerint mintegy hárommillióan, a másodikban valamivel több mint kétmillióan vettek részt. A fertőzöttek aránya a két koronavírus-tesztelés között a kormány által közzétett adatok szerint 58 százalékos csökkenést mutatott - írja beszámolójában a magyar állami hírügynökség.