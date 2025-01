Vége a járványnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelenti csütörtökön, hogy véget ért Nyugat-Afrikában az eddigi legsúlyosabb Ebolajárvány, miután megszűnt a betegség terjedése az utolsó, még érintett országban, Libériában is – derült ki a WHO szerdán kiadott közleményéből, amely szerint az utóbbi két évben több mint 11 ezer halottat követelt a kór.