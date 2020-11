Dicső őszi menetelés: nyolc meccsen öt siker, két döntetlen és egy vereség az idei mérleg

Hatezer forintért bárki kaphat olyan versenyengedélyt a Magyar Tenisz Szövetségtől, amellyel a szigorított rendelkezések ellenére is korlátlanul sportolhat.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Magyar Tenisz Szövetségben (MTSZ) nyitva van egy kiskapu a több tízezer hobbijátékos számára, akik a szigorított járványügyi intézkedések miatt nem hódolhattak (volna) szenvedélyüknek. A november 10. óta hatályban lévő kormányrendelet szerint csak azok látogathatják a különböző sportlétesítményeket, akik versenyszerűen űzik sportágukat. Az MTSZ a hozzá fordulóknak olyan linket küld el, ahol részletesen leírja, hogyan lehet hozzájutni a további zavartalan sportolást biztosító versenyengedélyhez: az érdeklődő játékosnak el kell mennie egy klubba és kérni a leigazolását. Az ott kapott játékengedély-kérő lapot kell kitöltve eljuttatni a szövetséghez, befizetni hatezer forintot és az MTSZ kiadja azt az igazolást, amellyel a vírushelyzetben is lehet menni teniszezni a különböző pályákra. A Népszava több klubot is felhívott, ahol elmondták, óriási az érdeklődés, volt olyan kis egyesület, ahonnan több száz kitöltött igénylőlapot küldtek már el az MTSZ részére. Ezeknek az igazolásoknak a kiállításához nem szükséges sportorvosi vizsgálat sem, csak be kell fizetni a díjat. Az ügyintézésért az általunk megkeresett klubok 1000-2000 forint közötti díjat kértek, amit azzal indokoltak,

hogy a rengeteg adminisztráció komoly plusz terhelést jelent a munkatársaknak, volt egyesület, ahol egy ember látta el ezt a feladatot.

Lapunk szerdán megkereste a Népegészségügyi Központot, a Müller Cecília tisztifőorvosnak címzett e-mailünkre a titkárság azonnal válaszolt, azzal a tájékoztatással, hogy levelünket elküldte a sajtóosztálynak. Onnan cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz a kérdéseinkre. Lázár János, az MTSZ elnökének sajtósa azt írta lapunknak, hogy „az elmúlt napokban több alkalommal egyeztettünk a kormánnyal a rendelettel kapcsolatban. A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján akár szabadtéren, akár sátorral fedett pályán folytatható, tekintve, hogy nem csapatsport jellegű tevékenység, és fizikai kontaktus sem valósul meg ezen tevékenység során.” „Döbbenetes, hogy így játsszák ki a szabályokat" – reagált a Népszavának dr. Toman József, az Országos Sportegészségügyi Intézet Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának igazgatója. - Ez óriási felelőtlenség, ami teljes mértékben ellentétes a járványügyi előírások céljaival. Hihetetlen, hogy sportorvosi vizsgálatok nélkül igazolnak le egyesületek sportolókat, ez az eljárás minden szabállyal és a józan ésszel ellentétes és nagyon sok más kérdést is fölvet.” Felvetettük, hogy a tenisz sok sportágnál biztonságosabb, mert a játékosok között nincs közvetlen testi érintkezés, játék közben 10-15 méter távolságra vannak egymástól, ketten, esetleg négyen tartózkodnak csak egyszerre a pályán, elvileg tehát fedett helyen is kicsi a fertőzés veszélye.

„Ez igaz, hogy vannak más sportágak, melyeknél nagyobb a fertőzésveszély, de ezek a játékosok is közlekednek, amikor eljutnak a pályára és onnan hazamennek, ezen kívül a versenyzői igazolással este 8 után is elmehetnek futni, a rendőrnek pedig mondhatják azt, hogy az edzőjük esti mozgást írt elő számukra" – magyarázta a szakember.

- Ennél is nagyobb baj, hogy az edzőtermekbe is bemehetnek. Itt látom az egyik legnagyobb kockázatot, a konditermekben a súlyokról, különböző eszközökről könnyen bekerülhet a vírus a szervezetbe. Vannak élsportolók, akik kisebb klubokban versenyeznek, amelynek nincs saját terme, ők is idejárnak, őket is veszélybe sodorják ezzel. Ezen kívül hiányzik a példamutatás, hogyan várjuk el mindenkitől a járványügyi előírások betartását, ha ez megtörténhet?” Dr. Toman József hozzátette, az OSEI-hez is jutottak el információk arról, hogyan próbálják kijátszani a szabályokat, de ilyen szintűről eddig nem tudtak. Pozitív példaként említette a Magyar Muaythai Országos Szakszövetséget, amely minden korosztályban leállította új sportolói igazolások kiadását.