Leghamarabb a tagállamok vezetőinek decemberi brüsszeli találkozóján születhet megállapodás a magyar és a lengyel vétó fenyegetés leszereléséről. “Súlyos problémával állunk szemben, amit nem tudunk egy nap alatt megoldani” - mondta egy magasrangú európai uniós tisztségviselő még a tagállami vezetők csütörtöki videokonferenciája előtt. A megbeszélést - amely a szokásokhoz híven nem volt nyilvános - eredetileg azért hívta össze az állam- és kormányfői tanácsot elnöklő Charles Michel, hogy megvitassák a Covid-19 járvány miatt szükségessé vált közös lépéseket, de a napirendet kissé felülírta az EU költségvetés elfogadása körül kirobbant vita. A miniszteri szintű EU Tanácsot elnöklő Németország nevében Angela Merkel kancellár adott rövid tájékoztatást a pénzügyi megállapodások jóváhagyása körül kialakult helyzetről, majd szót kapott Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, és az ellenzők táborához utólag csatlakozott Janez Jansa szlovén miniszterelnök. Az eszmecsere mindössze negyedórás volt, mert az elnöklő Michel már előre tisztázta a résztvevőkkel, hogy nem kíván vitát nyitni a témáról.

A válság üzemmódba kapcsolt uniós döntéshozatal szereplői egyelőre nem akarnak találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mi lesz, ha a magyar és a lengyel kormány kitart az álláspontja mellett, és megakadályozza az EU 1800 milliárd eurós költségvetési és helyreállítási csomagjának elfogadását a jogállami feltételrendszer bevezetése miatt. Sajtóértesülések szerint azonban már formálódik egy javaslat arról, hogy az ellenállók leszerelésére néhány évvel elhalasztanák az uniós kifizetéseket a jogállam tiszteletben tartásához kötő szabályok életbe lépését. Az uniós intézmények állítólag garanciát adnának Magyarországnak és Lengyelországnak, hogy addig nem húzzák be a jogállami féket, amíg az Európai Unió Bíróság ki nem mondja, hogy a friss rendelet megfelel-e az uniós jognak. Mindkét tagállam azt állítja, hogy a jogszabály megkerüli az EU Szerződéseit, és a bíróságra készül. Brüsszeli beszélgetőpartnereink nem zárták ki azt sem, hogy a következő napokban, hetekben szóba kerülhet a járvány utáni helyreállítási alap megteremtése Magyarország és Lengyelország részvétele nélkül. “Mindig minden opció az asztalon van, de most még nem ezekről beszélünk, hanem arról, hogyan véglegesítsük az Európai Parlamenttel kötött megállapodásokat”, mondta egy EU diplomata. Korábban szóba került az is, hogy a blokkoló tagállamokat esetleg a 7. cikkelyes eljárás lezárásának az ígéretével térítenék jobb belátásra. Egy lapunk által megkérdezett magasrangú EU tisztségviselő kételyeit hangoztatta ezzel kapcsolatban: “Mindnyájan tudjuk, hogy a szavazás milyen eredménnyel járna”, mondta arra utalva, hogy a döntéshozó miniszteri tanácsban nem lenne meg a szükséges többség a két kormány elmarasztalásához. Bármit is főznek ki a tagállamok, ahhoz a társjogalkotó Európai Parlamentnek is lesz egy-két szava. A képviselőtestület elnökéből és frakcióvezetőiből álló házbizottság szerdán közleményben tudatta, hogy nem enged az EU következő hosszútávú költségvetéséről és a jogállami rendeletről a kormányokkal közösen kidolgozott megállapodásokból.



