Ők lettek az új országos kórházfőigazgató helyettesei

A fővárosi önkormányzat folytatja a teszt-beszerzést. Csak akkor állnak le a teszteléssel, ha a kormány programja valóban működik.

A fővárosban szeptember óta csökken a lakosságarányos fertőzések és a halálesetek száma is az országos átlaghoz viszonyítva – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy szerdai háttérbeszélgetésen. A városvezetés elsősorban azért figyeli a területi adatokat, mert így visszajelzést kaphatnak arra, hogy a főváros által esetenként a kormányt is megelőző védelmi intézkedések mennyire hatékonyak. Az adatokból úgy tűnik, azok voltak. A fővárosi önkormányzat a kormány által indított tesztelés ellenére sem állítja le a teszt-beszerzést. A 100 ezer antigén-tesztet - amelyből 50 ezret a tanárok tesztelésére használtak volna, 50 ezret pedig a kerületek kapnak - már egyébként is megrendelték, a szállítás folyamatos. A városvezetés ezenfelül 20 ezer PCR tesztet is vásárol a szociális intézmények számára. Ha a kormány programja működik, akkor a megvásárolt tesztek egy részét a hajléktalan ellátásban, illetve az idősotthonokban használják fel, a többit pedig tartalékolják. A kerületek pedig saját belátásuk szerint használhatják fel a teszteket - jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtökön egy háttérbeszélgetésen. A fővárosnak ugyanakkor vannak fenntartásai a kormányzati teszteléssel kapcsolatban, mert az első hullám idején volt olyan, hogy eltűntek minták, vagy csak 9 nap múlva tudták meg az eredményt. A főváros egyelőre két hetente teszteli az idősotthonokban és a hajléktalanellátásban dolgozókat, illetve kontaktkutatást végez az ellátottak körében. Szeptembertől november 18-ig összesen 10895 PCR-tesztet végeztek az idősotthonokban, míg a hajléktalanellátásban 2414-et. Előbbiekben 225 pozitív eredmény volt, utóbbiakban 61. A 27 telehelyen működő 11 fővárosi idősotthonban gondozottak közül ezen időszak alatt 328 idős ember tesztje lett pozitív, jelenleg 241 ellátott fertőzött. Legtöbb fertőzött a jelenlegi járványhullámban a Csokonai utcai és a gödöllői intézményben volt. Szeptembertől 35 idős gondozott hunyt el. Kiss Ambrus hangsúlyozta: az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a védőfelszerelések használata és a karanténszabályok ellenére is nagyon nehéz megakadályozni az intézményekben a vírus bejutását és terjedését. A szociális ellátásban dolgozók a városvezetés döntése alapján egyszeri átlagosan bruttó százezer forintos juttatásban részesülnek munkájuk elismeréseként. Ez 300 millió forintos kiadást jelent a fővárosnak. A Magyar Kereskedelmi Iparkamara (MKIK) iparűzési adó elengedésére vonatkozó javaslatát a főpolgármester-helyettes az önkormányzati finanszírozási rendszer nem ismeretének tudja be. A Budapesti Iparkamara (BKIK) tavaszi javaslataiból néhányat megvalósítónak tartanak, a vezetőkkel hétfőn egyeztetnek a lehetőségékről. Tárgyalnak a közlekedési szakszervezetek vezetőivel is, de Kiss úgy véli, hogy az első ajtós felszállás ismételt felfüggesztése, valamint az első ülések lezárása most nem szükségszerű, utóbbi néhány járat esetében zsúfoltságot okozna. A kormány által javasolt járatsűrítésről a fővárosi kormányhivatallal egyeztetnek, de döntés még nincs a kérdésben. A főváros egyelőre nem készül egy újabb Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésre. Egyelőre várják az ott szóban elhangzott felvetéseket taglaló írásbeli kormányzati javaslatokat különös tekintettel az átvenni szándékozott projektekre. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a Lánchíd felújítására kiírt tender a korábban meghatározott ütemterv szerint halad, jelenleg a tárgyalásos ajánlattételi szakasznál tartanak, amely hamarosan lezárulhat. A fővárosi önkormányzat folyamatosan egyeztet a kerületekkel is az ingyenes parkolás negatív hatásainak kivédéséről, de egyelőre nincs döntés az ügyben - mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki úgy tartja, hogy ennek a kormányzati intézkedésnek nem sok köze van a járványhoz inkább népszerűség növelő szerepe lehet.