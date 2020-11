Merkely Béla: Már tüneteim is vannak

A megfertőződés elkerülésére szólított fel mindenkit a Semmelweis Egyetem rektora.

A családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak – közölte Facebook-oldalán csütörtökön Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A három napja karanténban lévő kardiológus orvos közölte, hogy ezen a napon megtartották a Semmelweis Egyetem rektori fórumát, ahol a hallgatóknak is beszámolhatott (online) a tapasztalatairól.



„Ez nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amelynek legyőzése teljes embert kíván. Ennek okán mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük a megfertőződést” – figyelmeztetett Merkely Béla.