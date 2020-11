Újabb 96 ember halt meg hazánkban koronavírusban

Sorosozással sűrűn teleszőtt interjút adott a kormányfő, amelyben a péntek reggeli hivatalos járványadatokat is közölte.



A magyar és lengyel vétó volt a miniszterelnöki interjú első témája péntek reggel a Kossuth Rádióban. Nagy Katalin műsorvezető közölte, hogy az uniós csúcsot követően csütörtökön Angela Merkel német kancellár kijelentette, hogy a magyar és lengyel vétó komoly gondot jelent. – Ki fenyeget itt kit? – tette fel a kérdést. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy Soros György fenyegeti Magyarországot és Lengyelországot. Szerinte a viták rendezésének módja a tárgyalás, de csütörtökön Soros György írása tele volt fenyegetéssel és utalással, hogy a brüsszeli bürokratáknak mit kell tenniük. A miniszterelnök hozzátette, hogy nem példátlan az Európai Unió történetében, hogy késhegyig menő viták vannak a költségvetésben, azokat össze kell hangolni.

– A vitákat Soros György emberei generálják, ő a legkorruptabb ember, és nagyon sok embert fizet. Akik most megszólalnak és zsarolni akarják Magyarországot, illetve Lengyelországot, azok mind Soros György által korrumpált politikusok – összegezte Orbán Viktor.

Júliusban szerinte az Európai Unió 27 miniszterelnöke egyszerre akart válságot kezelni, támogatást nyújtani az országoknak, és az újabb hétéves költségvetést megalkotni.

– Magyarország a jogalkotási és tárgyalási folyamatokat megállította, ezt vétónak nevezik. A feltételeket újra át kell tekinteni, és folytatódnak a tárgyalások – magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy látszik-e már a kompromisszum lehetősége, azt felelte, hogy a végén meg fognak egyezni, de az kell, hogy valóban a jog döntsön, és ne a politikai többség.

– Amiket eddig követeltek tőlünk, és eddig sikerült megakadályozni, azokat most ránk kényszeríthetnék. Magyarország még tartja a zászlót, de ha be kellene engednünk a migránsokat, ne legyenek kétségeink, hogy ránk erőltetnék. Ez áll most a sok brüsszeli blabla központjában – állapította meg.

Úgy fogalmazott, hogy sokan azt gondolják, hogy ez összefügg a pénzkérdésekkel, de ez nem igaz. Azok az uniós alapok, amelyeket most létrehoznak a válságkezeléshez, az mind hitel. Nem arról van szó, hogy az unió pénzt akar adni a bajba lévő tagállamoknak, hanem azt döntöttük el, hogy közösen veszünk fel hitelt 30 évre. – Ha egy ország bebukik, akkor nekünk kell kifizetnünk a tartozását. Ez nem egy fáklyás menet, de nem akarjuk cserben hagyni őket – mondta. Megnyugtatásként hozzátette, hogy Magyarország gond nélkül fel tud venni hitelt, függetlenül az uniótól, mert Magyarország stabil. Nagy Katalin felvetette, hogy az ellenzék szerint a magyar és lengyel miniszterelnök most támogatás von el a saját országától a vétóval. Ez egy tévedés Orbán Viktor szerint. Kifejtette, hogy Brüsszeltől függetlenül is elindítjuk a programjainkat, fejlesztés nem fog elmaradni. Elmondta, hogy eddig több mint 2,5 milliárd eurónyi hitelt vettünk fel. Nagy Katalin közbeszúrta a kérdést, hogy muszáj volt-e, de Orbán csak beszélt tovább, hogy ezeket a tervezett fejlesztésekre, illetve tartozásokra költjük. Tíz és harminc évre vettük fel.

– Magyarország ma olyan lábakon áll, ez nem 2008 meg 2009, hogy Magyarország bármilyen időszakot saját erejének köszönhetően átvészel – jegyezte meg.

A miniszterelnök ismertette a friss járványadatokat is:

4440 új fertőzöttünk van, 96 embert veszítettünk.

Kórházban 7512 ember van, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor szerint ezek magas számok, de ez messze nem a kapacitásaink végét jelenti. Még van több mint 13 ezer ágy a Covid-betegek részére. Beszélt az egészségügyi dolgozókról és a fiatalokról, szerinte itthon hősökből sosem volt hiány. Azt mondta, teljes fegyverzetben várjuk a második hullámot. Kérte azt is, hogy ugyan nehéz idők vannak, de a diákok ne vakációnak tekintsék ezt az időszakot, hanem tanuljanak. Pénteken indul a tömeges tesztelés a szociális intézményekben. Orbán Viktor azzal indokolta ennek szükségességét, hogy „kérték”. Kifejtette, hogy benne is van kétség a gyorstesztek miatt, pedig a magyar helyzet még istenes ahhoz képest, amilyen állapotok vannak tőlünk nyugatra. A kétségeket úgy magyarázta, hogy ha valaki pozitív, akkor a gyorsteszt eredménye nagyobb valószínűséggel pontos, mint amikor negatív eredményt ad. Szerinte magabiztosabbnak érzik magukat az emberek, ha a teszten átesnek. Ez egy nagy logikai feladat, hogy az ország minden településén leteszteljék az intézményeket, de bevetési csoportokat hoztak létre, és több ezer egyetemista vesz részt a logisztikában. A nagyarányú tesztelés gyakorlat is, mert hamarosan lesz tömeges átoltás is, ha már meglesz a vakcina. Látszik a szigorítások eredménye? Az osztrákok most újra szigorítottak, jegyezte meg Nagy Katalin. Orbán Viktor azt felelte, hogy egyeztettek Müller Cecíliával, kérdezte, hogy szabad-e reménykedni, de az országos tisztifőorvos azt felelte, hogy nem.

– Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy lassulna a járvány, vagy túl lennénk a veszélyen – jelentette ki a kormányfő.

Orbán kérte, hogy mindenki vigyázzon az idősekre, most már minden családban lehet érintett. Az elmúlt napok adatai nem bizonyítják, hogy a helyzet javulna. Az orosz oltóanyagot még nem vizsgálták, de Orbán közölte, hogy Soros György vizsgálatot követelt, és felszólította az európai hatóságokat arra, hogy vizsgálják azt be. – Ki ez az ember? Ezt a magyarok majd eldöntik – mondta Orbán Viktor. Közölte, hogy lekötöttünk 12 millió vakcinát nyugat-európai gyártóknál, emiatt elővásárlási jogunk van, sok tízmilliárd forintért. Nem tudja, mennyien akarják majd magukat átoltani Magyarországon, de ez a 12 millió rendelkezésre áll. Folynak a vakcinakutatások Kínában, Oroszországban és Izraelben, így ha lesz oltóanyag, az emberek választhatnak közülük. A magyar laborok mindegyiket bevizsgálják majd. A miniszterelnök szerint az emberek a magyar vakcinát választanák. – Úgy éltünk korábban, hogy ami nyugatról jön, az mindig jobb, de ez már nem így van. Akárhol is fejlesztették ki az oltóanyagot, azok mindenképpen átesnek magyar hatósági vizsgálaton. Ha gyorsan is fejlesztették ki ezeket, a biztonság mellőzhetetlen – mondta.