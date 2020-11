Pénteken már hó is eshet az Északi-középhegységben

Kórházban 7 512 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (38 979) és Pest megyében (21 715) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (11 326), Borsod-Abaúj-Zemplén (9423), Hajdú-Bihar (8809) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (8702). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (2231). Kórházban 7 512 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen.

Emlékeztettek arra, hogy a rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és 93 kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat olyan feladatokban, amelyek egészségügyi szakképesítés nélkül is elvégezhetők, és ellátják az egyes kijelölt intézmények őrzését, védelmét. Az egészségügy tehermentesítése érdekében számítanak az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő egyetemi hallgatókra is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium levélben tájékoztatja őket arról, hogy a kormányhivatalok szervezésével hétfőtől 2 hetes fizetett gyakorlat keretében részt vehetnek a pedagógusok és bölcsődei dolgozók országos gyorstesztelésben és a kórházi betegellátási tevékenységekben. A szociális dolgozók gyorstesztelése is elindul. Közölték, hogy a kormány több fronton is tárgyal a koronavírus-elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz, és kihirdette azt a rendeletet, amely egyszerűsíti és felgyorsítja a koronavírus ellen külföldön gyártott oltóanyagok és gyógyszerek Magyarországra történő behozatalát.