Kevesebb megjelenés, csökkenő bevétel: a könyves szakmát sem kímélte a járvány

Az MKKE közölte: a vírushelyzet alakulásától, és a megszorító intézkedésektől is függ, mi lesz a karácsonyi szezonban, hogy alakulnak a forgalmi mutatók.

A világjárvány súlyosan érinti a hazai könyvszakmát is, derül ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) felméréséből. Az októberben a MKKE tagszervezeteinek kiküldött kérdőíveket teljes körűen 59 kiadó küldte vissza, tapasztalataik alapján készült az összegzés. Az egyesülés közleménye hangsúlyozza: a válaszok kiértékelésénél azt is figyelembe vették, hogy 2020 első két hónapja még „jól” indult, ez bizonyára ellensúlyozta az első kilenc hónap számait. Az előző év azonos időszakát tekintve az első kilenc hónap könyveladásból származó árbevétel a nyilatkozó kiadók több mint hatvan százalékánál csökkent, a megjelent címszám is jóval kevesebb volt. Az utolsó negyedévre tervezett, már megjelent címek száma hatvanhat százalékuknál szintén csökkent, ám mintegy húsz százalékuk több könyvet jelentet meg az őszi-téli időszakban. A közleményben a MKKE kiemeli: a vírushelyzet alakulásától, és a megszorító intézkedésektől is függ, mi lesz a karácsonyi szezonban, hogy alakulnak a forgalmi mutatók. Lapunk már korábban is beszámolt a könyvkiadókat érintő kihívásokról. Kocsis András Sándor a Könyvkészítők Informális Fórumának elnökeként augusztus végén úgy nyilatkozott: körülbelül 2,5 milliárd forint forgalmat veszített a hazai könyvszakma a járvány első hulláma miatt. Továbbá megjegyezte: a járványhelyzet kapcsán ismét érzékelhetővé vált, hazánkban nincs prioritása a könyves szférának, ezt az állami támogatási programok mértéke is mutatja, a németországi támogatásokhoz viszonyítva. A MKKE vezetője, Gál Katalin akkor szintén elmondta: a kiadók beszámolói alapján harminctól nyolcvan százalékig terjedhet a forgalomkiesés mértéke. Az egyesülés adatai szerint tavaly a teljes magyar könyvforgalom 55,5 milliárd forint volt. Gál Katalin korábban azt is kiemelte: nem csak a jelenlegi helyzetre kell megoldást találni, komplex struktúra-átalakításra volna szükség, ezért még áprilisban a MKKE április egy tízpontos javaslatot nyújtott be a kormánynak.