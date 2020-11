Az amerikai intézményrendszer ellenáll Trump kétségbeesett kísérleteinek

A bukott elnököt Rudy Giuliani szétfolyó produkciója sem segítette.

A valaha volt egyik legfelelőtlenebb elnöknek nevezte Joe Biden Donald Trumpot. A megválasztott elnök az eddigi legkeményebb szavakkal bírálta a Fehér Ház mostani lakóját, aki a választás eredményének el nem ismerésével „hihetetlenül ártalmas üzenetet küld a világnak a demokrácia működéséről”. Ennek dacára mind nyilvánvalóbb, hogy a jogállami intézmények kiállták a diktatorikus törekvések próbáját. Biden pénteken 78. születésnapja mellett annak is örülhetett, hogy végképp megnyerte a georgiai elnökválasztást. Az államban a voksok újraszámolása sem változtatott szoros győzelmén és ezt az AP hírügynökség immár teljes, bár nem hivatalos végeredménye is tükrözi: az elektori testületben Bidennek 306, Trumpnak 232 szavazata lesz.

A számok nem hazudnak

Brad Raffensperger republikánus georgiai államminiszter annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „a számok nem hazudnak” és a voksok kézi átszámolásával véglegessé vált eredmény az állam lakosainak akaratát tükrözi. Immár egyre több jelentős republikánus politikus lép fel Trump ellen. Mitt Romney utahi és Ben Sasse nebraskai szenátor közleményben bírálta Trumpot, amiért nem akar beletörődni a választás eredményébe. Utóbbi az elnök twitterezési mániájára utalva még azt is odabökte, hogy „ez itt a törvények országa, nem a tweeteké”. Joni Ernst iowai szenátor „teljesen felháborítónak” nevezte azt a Trump táborából érkező állítást, hogy mindkét pártbeli politikusok közreműködtek a választás elcsalásában. Lamar Alexander leköszönő Tennessee-i szenátor felszólította Trumpot, hogy kezdje meg a normális hatalomátadást. Trump ügyének ügyvédje, Rudy Giuliani szereplése sem használt. A 76 éves volt New York-i polgármester egy és háromnegyed órás, teljesen szétfolyó sajtóértekezleten próbálta meg azt, amivel a bíróságokon ismételten kudarcot vallott: meggyőzően előadni, hogy tömeges csalás történt a november 3-i elnökválasztáson. Konkrét bizonyítékokkal ezúttal sem szolgált, de teátrálisan hadonászott és filmekből vett hasonlatokkal operált. A helyzet akkor fordult végképp tragikomikussá, amikor arcán elkezdett folyni a hajfestéke. Trump egyik utolsó reménye volt, hogy néhány Biden által megnyert államban a republikánus törvényhozás esetleg szembefordul a népakarattal és jobboldali elektorokat jelöl az elnökválasztó testületbe. Ennek érdekében péntekre a Fehér Házba hívta Michigan képviselőházának elnökét és szenátusának többségi vezetőjét. A hét elején mindketten kizárták a trumpista elektorok delegálását. A nyíltan antidemokratikus ötlet képtelenségére jellemző, hogy adott esetben az állam demokrata párti kormányzója is jelölhetne egy csapat elektort. Ekkor a kettő közül a demokrata párti többségű kongresszus választhatna, de jogászok szerint a törvény eleve a kormányzónak kedvezne. Korábban már Nevada és Arizona illetékes republikánus politikusai is elzárkóztak az ötlettől, amit Georgia nevében Raffensperger is kizárt. Trump tábora azonban Pennsylvaniában is hasonló tervet sző.



Joe Biden csütörtökön a kormányzók szövetségének kétpárti vezetőivel tárgyalt a koronavírus-járvány megfékezéséről. Azt ígérte, hogy az új adminisztráció országos szinten fogja koordinálni az egészségügyi intézkedéseket. A járványba már több mint negyed millió amerikai halt bele és most napi 170 ezer körül van az új fertőzések száma. Mire Biden hivatalba lép, a halálos áldozatok száma elérheti a 400 ezret. Nem véletlen, hogy több hónapos szünet után a jelenlegi adminisztráció válságtörzse is összeült. Mike Pence alelnök főleg a hamarosan mindenki által elérhető védőoltásról beszélt és újra elvetette az iskolák és a városok lezárását.