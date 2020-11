A védelmi, valamint a munkaügyi és szociális minisztert is leváltotta az örmény elnök

Hétfőn már menesztették Zorab Mnacakanján külügyminisztert, aki 2018 májusa óta látta el a tisztséget.

Armen Szárkiszján örmény elnök pénteken leváltotta a védelmi, valamint a munkaügyi és szociális minisztert, és új tárcavezetőket nevezett ki helyükbe – közölte az elnöki hivatal sajtóosztálya. Davit Tonoján védelmi miniszter leváltását korábban az örmény média saját forrásokra hivatkozva már közölte, de hivatalosan csak ezután jelentették be. A várakozásoknak megfelelően Tonoján utódjául az elnök Vagarsak Arutjunjánt nevezte ki. Tonoján 2018 májusa óta töltötte be a védelmi miniszteri tisztséget az országban lezajlott belpolitikai változások nyomán. Korábban a rendkívüli helyzetek minisztériumát vezette, és védelmi miniszterhelyettes is volt. Utóda Vagarsak Arutjunján altábornagy, a miniszterelnök főtanácsadója lett, aki 1999-2000-ben egyszer már betöltötte a védelmi miniszteri tisztséget. 1991-ben végzett a moszkvai haditengerészeti akadémián és az orosz fegyveres erők vezérkarának katonai akadémiáján. 1992-94 között a szovjet utódállamok egy részét tömörítő Független Államok Közössége (FÁK) vezérkari főnökének helyettese volt. Szárkiszján egyúttal aláírta Zaruhi Batoján munkaügyi és szociális miniszter felmentését, akinek helyére Meszrópa Arakelján miniszterelnöki tanácsadó került Nikol Pasinján kormányfő javaslatára. Batojánt 2019 januárjában bízták meg a munkaügyi és szociális tárca vezetésével. Arakelján Pasinján tanácsadója volt, előzőleg hosszú évekig a bankszférában dolgozott. Az örmény miniszterelnök és kormányának távozását tüntetők ezrei követelték az elmúlt napokban, miután a kormányfő aláírta a hegyi-karabahi örmény-azeri fegyveres konfliktust lezáró tűzszüneti megállapodást. Az egyezmény jelentős területi engedményeket tett Azerbajdzsánnak a vitatott hovatartozású térségben, Örményországnak vissza kell szolgáltatnia az általa évekkel ezelőtt megszállt azeri területek egy részét. Pasinján szerdán bejelentette, hogy tizenöt pontból álló ütemtervet dolgozott ki Örményország stabilitásának és biztonságának szavatolására, egyben kezdeményezi a kormány összetételének megváltoztatását. Hétfőn már menesztették Zorab Mnacakanján külügyminisztert, aki 2018 májusa óta látta el a tisztséget. Helyére szerdán Aru Ajvazjánt nevezték ki.