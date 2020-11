Távozik a Bahart vezérigazgatója

Az EU polgárai az egészségügyre költenének a legtöbbet a megnövelt EU költségvetésből, és a magyar válaszadók 57 százaléka is így vélekedett. A prioritások második helyén a gazdasági helyreállítás áll, a harmadikon a vállalkozások támogatása.

Az EU 27 tagállama közül Magyarországon a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a jövedelme csökkent a Covid19 járvány következtében: míg az uniós átlag 27 százalék, a magyarországi 44 százalék. Utánunk közvetlenül Spanyolország (42 százalék), Ciprus (41 százalék) és Görögország (40 százalék) következik. Az Európai Parlament megrendelésére készült friss felmérés azt vizsgálta, hogy az európaiakat hogyan érinti a járvány, és hogyan vélekednek a kezeléséről. A közvéleménykutatás egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadó egyetért-e azzal, hogy csak azok a tagállamok férjenek hozzá az uniós alapokhoz, amelyekben a kormányok érvényesítik a jogállamot és a demokratikus elveket. Az európaiak átlagosan 77, a magyarok 72 százaléka egyetértett ezzel. Az EU polgárai az egészségügyre költenének a legtöbbet a megnövelt EU költségvetésből, és a magyar válaszadók 57 százaléka is így vélekedett. A prioritások második helyén a gazdasági helyreállítás áll, a harmadikon a vállalkozások támogatása. A felmérésben részt vevők 49 százaléka elégedett, 40 százaléka elégedetlen a kormánya járványügyi intézkedéseivel. Magyarországon 38 százaléknak teljesen vagy inkább tetszik, amit a kormány csinál, 47 százaléknak viszont nem. A válság gazdasági következményei és a járvány hatására az európaiak fele a bizonytalanságot nevezte meg a leginkább jellemző lelkiállapotának. Ezen a téren a magyarok is a többséggel tartanak, nálunk a megkérdezettek 51 százaléka számolt be erről.