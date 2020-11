57,5 millió a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Majdnem teljesen automatizált a működése, lényegében nincsen személyzet.

A koronavírus-járvány leginkább a turizmust sújtja, és különösen gyászos év elé néznek a szállodák is. A túlélésért való küzdelemben innovatív megoldással kísérletezik Romániában egy hoteltulajdonos. A Főtér beszámolója szerint a galaci szállodában, az országban elsőként és egyedüliként valósították meg a személyzet, tehát emberi kontaktus, és egyben fertőzésveszély nélküli forgalmat.

A szállóvendég online lefoglalja a szobáját, kap egy kódot, aminek a segítségével megérkezésekor bejuthat a hotelbe, a szobájába, reggelizhet, kicsekkolhat és fizetheti is a számlát, közben senkivel nem találkozik.

A cikk idézi a szálloda tulajdonosának nyilatkozatát is, aki azt mondta, még a tél végén, a koronavírus-járvány legelején jutott eszébe ez az ötlet, amikor előre látta: ha eldurvul a helyzet, bezárhatja a boltot. Mivel automatizálási mérnöki diplomája van, ezért úgy döntött, a technika vívmányaival üzemelteti tovább a szállodát. Eleinte egy szoba volt ilyen eszközökkel, most a hatból öt így működik. A hotelben csak délelőtt dolgozik egyetlen alkalmazott, aki a szobákat takarítja, 13 órától a gépek veszik át az uralmat. A reggelit is egyelőre a takarító hozza, de a közeljövőben ezt is automatizálni kívánják. Ha a vendégnek céges számlára van szüksége, csak megadja a cég adószámát, a rendszer pedig lekérdezi az adóhivatal adatbázisából a részleteket és kiállítja a számlát. Azt is tervezik, hogy az intelligens rendszer kamerák meg egyéb szenzorok segítéségével nemsokára képes legyen azt is eldönteni, ha valamilyen sürgősségi helyzet áll elő és hívja a 112-t.