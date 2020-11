Ebektől féltik a gyepet, ezért műfüvet telepítenek a Ligetbe

Információink szerint ideiglenesen Veigl Gábor, a cég gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese veszi át Kollár József feladatköreit.

- Lehetett erre számítani, elvégezte a piszkos munkát, vagyis levezényelte a privatizációt, már nincs rá szükség, a cég szétverése viszont az ő nevéhez kötődik, az utódja pedig moshatja a kezeit – kommentálta egy a Bahartban kisrészvényes balatoni település vezetője a péntek esti hírt, mely szerint távozik posztjáról Kollár József, a hajózási cég vezérigazgatója. A Bahartban a minősített állami többséget képviselő Magyar Turisztikai Ügynökség az MTI-nek ugyan közös megegyezésről beszélt, ám a lapunk által megkérdezett balatoni településvezetők szerint a vezérigazgató-váltás a teljes államosítás utolsó, egyben szimbolikus lépése, hiszen Kollárt 2015-ben még a tóparti önkormányzatok nevezték ki a cég élére. Akkor 22 település gyakorolta részvényesként a tulajdonosi jogokat – a legnagyobb pakett Siófoké volt -, az állami üzletrészt 2008-ban még a Gyurcsány-kormány adta át nekik annak fejében, hogy azok előbb egy 580 milliós, majd 2012-ig újabb 1,42 milliárd forintos tőkeemelést hajtanak végre. Utóbbi azonban a többször kitolt határidők ellenére elmaradt, s mire az önkormányzatok tavaly év elején az emelés mellett döntöttek, a kormány egy rendelettel visszavette tőlük az állami részt. Ez akkor még kisebbségi, 35 százalékos tulajdont jelentett, ám tavaly augusztusban egy 6,6 milliárdos tőkeemeléssel minősített, nagyjából 75 százalékos tulajdonossá vált az állam, ami azt jelentette, a 21 tóparti önkormányzat szerepe formálissá vált a cégben. Ennek megfelelően, bár az önkormányzatok nem támogatták, az idén májusi közgyűlésen az állami jogokat gyakorló MTÜ megszavazta a Bahart reorganizációs tervét, melyben többek között a cég két kempingjének, szállodájának eladása, illetve az évi csaknem milliárdos bevételt hozó vitorláskikötőinek bérbe adása is szerepelt. Lapunk vette észre, hogy a közgyűlési napirendi pontok között a vezérigazgató szerződésének módosítása is szerepelt: Kollár határozott idejű kontraktusát határozatlanra módosították, és csaknem megduplázták a bérét, forrásaink szerint ezzel megágyazva belátható időn belüli menesztésének – az önkormányzatok nagy része nem is támogatta a változtatást. A cég a közgyűlést követő hónapokban aztán árverésre bocsátotta balatonboglári és balatonszemesi kempingjét, siófoki szállodáját, a csopaki kikötőt – utóbbi 52 millió forintos induló licitről végül közel 18-szoros áron, 889,8 millióért kelt el -, és több más ingatlanát, valamint kiírta a vitorláskikötők bérbe adásáról szóló pályázatot, mely azonban első körben eredménytelennek bizonyult. Mindezek még Kollár neve alatt futottak, a jövőben azonban már más irányítja majd a céget. Információink szerint ideiglenesen Veigl Gábor, a Bahart gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese veszi át a vezérigazgatói feladatköröket. - Hivatalosan nem értesítettek bennünket nemhogy előzetesen, de egyelőre még utólag sem a vezérigazgató menesztéséről, csak az interneten olvastam róla – mondta lapunknak szombaton kora délelőtt Lengyel Róbert, a cégben nagyjából tíz százaléknyi tulajdonrésszel második legnagyobb részvényes Siófok polgármestere. Kérdésünkre, mikor beszélt utoljára Kollár Józseffel, s említette-e neki a cégvezető, hogy közös megegyezéssel távozni fog, Lengyel Róbert megjegyezte: pénteken délelőtt egy teljesen más ügyben találkoztak, de Kollár még csak nem is célzott az estére bejelentett változásokra. Kollár József leváltásával kapcsolatban kerestük az MTÜ-t, többek között arra voltunk kíváncsiak, miért döntöttek a cégvezető leváltásáról, miért most került erre sor, van-e kapcsolat a vezérigazgató távozása és a sikertelen vitorláskikötő-pályázat között, lehet-e tudni, ki lesz az utóda? Arra is rákérdeztünk, a májusi közgyűlésen azért változtatták meg határozatlan idejűre a vezérigazgató megbízatását, hogy adott pillanatban könnyebb legyen megválni tőle? Amint az MTÜ válaszol, frissítjük cikkünket.