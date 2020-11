Szoboszlai a legjobb tíz között egy olasz futball-szaklap szerint

Meglepetésre a spanyol Joan Mir nyerte az idei sorozat pontversenyét, a 23 éves sportoló szerint a koronavírus-járvány miatt nem volt szokványos az idei szezon.

Az elmúlt évek messze legizgalmasabb szezonjának végéhez ér a gyorsasági-motoros világbajnokság (MotoGP), amelynek utolsó futamát, a Portugál Nagydíjat ezen a hétvégén rendezik, de az már eldőlt, hogy összetettben a Suzuki spanyol versenyzője, Joan Mir végzett az élen. Őrület. A legrövidebben így lehetne jellemezni azt, ami a 2020-as évben történik a MotoGP-ben. Tizenhárom futamon kilenc különböző nyertes volt, olyan versenyző lett világbajnok akire nagyon kevesen tippeltek volna a szezon előtt. Az évadnyitó Spanyol Nagydíj rögtön drámaian indult, a címvédő Marc Márquez pocsék rajtja után pazar felzárkózást bemutatva már a harmadik helyen haladt, amikor óriásit bukott, műteni kellett. A regenerálódást elsiette, egy bizarr baleset után (ablaknyitás közben sérült meg), ismét kórházba került, az egész szezont ki kellett hagynia az elmúlt tíz évben nyolc vb-címet (ebből egyet-egyet a 125 kcm-esek és a Moto2-esek között). Márquez kiesése óriási motivációt jelentett a mezőnynek, sokan érezték úgy, hogy most jött el az ő idejük. A legfőbb esélyesnek a spanyol tavalyi legnagyobb riválisát, Fabio Quartararót tartották, valamint Maverick Vinales, Álex Rins és az elmúlt három évben egyaránt másodikként végző Andrea Dovizioso lett a fogadóirodák favoritja. Az élő legenda Valentino Rossi előtt is felcsillant a remény, hogy idén megszerezheti a tizedik vb-címét, azonban egy futammal a zárás előtt hivatalossá vált, hogy nem a „Doktor” és nem a fent említett esélyesek, hanem a 23 éves Joan Mir teljesített a legjobban, így övé lett a világbajnoki trófea! A Mallorcán született versenyző 2015-ben tudott felkerülni a Moto3-ba, igaz, abban a szezonban csupán év végén, egy versenyen indult, egy évre rá viszont állandó tagja lett a legkisebbek mezőnyének, ahol tizenegyedik versenyén sikerült nyernie, a szezon befejezéséig további kétszer állt a dobogón, az év végén újoncként az ötödik helyet szerezte meg, ami biztató kezdés volt. A folytatás még jobban sikerült, a következő idény végén már világbajnoki címet ünnepelhetett ebben a kategóriában tíz győzelemmel és további három dobogós helyezéssel. Ezután következett az egyértelmű előrelépés, az első Moto2-es szezonja remekül sikerült, négyszer lett dobogós és hatodikként zárt összetettben. Ez az eredmény újabb kategóriaváltást ért, Francesco Bagnaiával, Miguel Oliveirával és Quartararóval együtt felkerült a MotoGP mezőnyébe, ráadásul egyből egy gyári csapathoz, a Suzuki szerződtette a fiatal spanyolt. Érdekesség, hogy azt az Andrea Iannonét váltotta a kék motoron, aki nemrég, idén november 10-én jogerősen négy éves eltiltást kapott doppingolás miatt. Sokan korainak érezték a váltást, Mir pedig a 12. helyen végzett az összetettben úgy, hogy csapattársa Rins két első valamint egy második helyet hozott a csapatnak. Rins összesen tizenegyszer végzett a legjobb ötben, Mirnek mindössze egyszer sikerült magát beverekednie a legjobbak közé. Az idei szezonban Mir úgy nyerte meg a pontversenyt és lett világbajnok, egyetlen futamon, az Európai Nagyíjon ért elsőként célba. Viszont ő ért a legtöbbször az első három között célba, átlagosan minden második versenyen. Szinte hibátlanul versenyezte végig a szezont, a megbízhatóságának köszönheti pályafutása első vb-címét a királykategóriában. „Nem volt szokványos a szezon, kettős nyomás nehezedett minden résztvevőre, így rám is – mondta Mir a motorsport-total.com portálnak. – Azt már megszoktuk, hogy a versenyeken nagy rajtunk a nyomás, hiszen a csapatunk, a szurkolóink is mindig a legjobb eredményt várják el tőlünk. Ezúttal viszont arra is nagyon kellett vigyáznunk, hogy ne kapjuk el a koronavírus-fertőzést. Korábban otthon nyugodtan ki tudtam kapcsolódni a versenyek között, elmehettem kirándulni, feltöltődni. Idén erre nem volt lehetőség, ellenkezőleg. A pályákon kívül nagyobb volt a fertőzésveszély, mint a mindentől elzárt versenyhelyszíneken. Engem borzasztóan zavart, hogy a szabad időmben is korlátok közé voltam szorítva, és nem tudtam úgy feltöltődni, ahogy szoktam.” Mir már második évében világbajnok lett a MotoGP-ben, a Suzuki legutóbb 2000-ben, 20 évvel ezelőtt, Kenny Roberts Jr-ral nyert utoljára vb-t.