Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Euróa-liga alapszakaszában.
A pénteki monacói sorsoláson a zöld-fehérek a legerősebb együttesek közül kapták a Rangerst és a Salzburgot ellenfélnek, előbbivel otthon, utóbbival idegenben találkoznak majd.
A Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályása nyolcadik lett a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgó rangsorában.
Juventus, Bayern? – megtisztelő, de a 18 éves Szoboszlai Dominik tudja, hogy álmai megvalósulásához először az osztrák élvonalban és az Európa Ligában is szereplő csapatába kell beverekednie magát.
A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszása szerdai játéknapjának legnagyobb meglepetését a Dinamo Zágráb szolgáltatta.