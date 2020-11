Boldog-ügy: újabb gyanúsítások, lemondott képviselőnő

A kormánypártok tényleges intézkedések helyett „segítség és néhány jó szó” ígéretével hívogatják majd a potenciális választóikat.

Mi, a Fidesz–KDNP képviselői és önkéntes segítőink a jövő hét elejétől kezdve fel fogjuk hívni telefonon azokat az idős támogatóinkat, akik hozzájárultak a kapcsolattartáshoz, és életkoruk alapján szükségük lehet segítségre, vagy csak néhány jó szóra – jelentette be szombaton – az érintett korosztály részére nagy betűkkel is feliratozott – Facebook-videójában Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója a koronavírus-járványban leginkább érintett és veszélyeztetett, egyben a legvédtelenebb korosztálynál próbál meg jópontokat szerezni, odafigyelést és figyelmeséget ígérve.



Azt, hogy a kormánypártok a gyakorlatban, azaz a törvényhozásban és a jogszabályalkotásban nem egészen így gondolják, arra jó példa volt a legutóbbi, hétfői parlamenti azonnali kérdések órája. Amint azt a Népszava is megírta , az ellenzék éppen a válság enyhítése érdekében elmaradt intézkedéseket kérte számon. Jakab Péter, a Jobbik elnöke egyebek mellett arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor korábban azt ígérte: aki megbetegszik, azt meg fogják gyógyítani, ehhez képest már jóval háromezer fölött van a járvány áldozatainak a száma. – Több mint háromszázezren keresnek állást, de semmilyen segítséget nem kapnak – mondta, amire a miniszterelnök annyit válaszolt: „Mindent meg fogunk tenni ezután is, nekünk minden élet számít. Úgy látom, önnek viszont semmi sem drága.” Nem járt sokkal jobban Csárdi Antal, az LMP képviselője sem, aki azt feszegette, hogy míg az idősek számára is kiemelten fontos alapvető élelmiszerek többsége 27 százalékos áfával sújtott, a pálinka csupán 5 százalékkal. Erre a kormányfő válaszában az alapvető élelmiszerek közé „sorolta” a pálinkát, és különben is, ő 27 százalékra „emlékszik”. Az is emlékezetes, hogy Tordai Bence (Párbeszéd) az alapjövedelem bevezetését szorgalmazta, ám Orbán Viktor közölte a kormány elutasító álláspontját. „Azoktól, akik dolgoznak, vegyük el a pénzt, és adjuk oda azoknak, akik nem dolgoznak” – fogalmazott a segítség ezen formájáról a miniszterelnök.