A polgármester a szervezet gazdálkodása, teljesítés nélküli kifizetések járműeladások és -bérlések, jutalmazások miatt tett feljelentéseket hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával.
Az ellenzéki politikus állítja, hogy a legalább kétszázezres Budapest Pride nevetségessé tette az Orbán-kormányt, ősszel azonban tovább durvulhat a hatalom.
A moszkvai állami nyomozóbizottság szerint a hágai székhelyű testület „ártatlan személyt” vádolt meg, akinek ráadásul mentelmi joga van.
A WHO képviselői szerint a túlélők egészségügyi ellátása mellett egyre inkább előtérbe kerül a pszichológiai, mentális segítségnyújtás, a török rendőrség pedig egyre több embert tartóztat le pánikkeltés gyanújával.
A szegedi önkormányzati képviselő számos bűncselekményben érintett vádlottként és gyanúsítottként is.
A börtönbüntetését töltő ellenzéki vezető korábbi munkatársai ellen az egyik legfőbb „vád”: a lakosság körében tiltakozó hangulatot keltettek.
Az orosz hatóságok egymás után "semlegesítik" a korábban a korrupció ellen küzdő, most bebörtönzött ellenzéki vezető „harcostársait”.
A házi őrizetben lévő milliárdos vállalkozó szerint Mészáros Lőrinc ügyeiről vannak dokumentumai, amelyeket ha kell, felhasznál saját védelmében.
A békés kormányellenes tüntetők többségét szabadságvesztésre, súlyos bírságokra ítélték, jelenleg 19 újságíró is börtönben van.
A fideszes politikus „jobbkeze”, a szintén gyanúsított Fehér Petra lemondott törökszentmiklósi önkormányzati képviselői mandátumáról.
Ez azonban még nem a Széchenyi Bank ügye, egy hitelszövetkezetről van szó, és az ügyészség szerint egy 500 milliós nagyságrendű károkozáról.
Csökkent 2013-ban a bírók ellen indult büntetőeljárások száma az előző évhez képest - számolt be a Magyar Hírlap az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása alapján.