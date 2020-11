Gázpalackok robbantak fel: lakhatatlanná vált egy családi ház Iváncsán

Egy gyanús sérülés vezette a VII. kerületi nyomozókat a párját prostitúcióra kényszerítő férfihez.

Gyanús kéztörés keltette fel az erzsébetvárosi nyomozók figyelmét: egy fiatal nő 2020. november 14-én ment be párja kísértében egy fővárosi kórházba, ahol az ellátó orvosnak azt állította, hogy takarítás közben elesett, és megütötte a karját. A vizsgálatok során kiderült, hogy a nőnek eltört a bal kézfeje. A rendőrök az esettel kapcsolatban olyan információhoz jutottak, hogy a nő sérüléseinek valós körülményeit eltitkolhatta az orvos elől, ezért november 18-án nyomozást rendeltek el - írja a police.hu . A sérülés körülményeinek tisztázása közben a nyomozók látókörébe került a nő 37 éves élettársa N. Rafael, aki a gyanú szerint évek óta párja prostitúciós tevékenységéből tartotta fenn magát. A fiatal nő érzelmi kötődése miatt belement, hogy szexuális szolgáltatással eltartsa élettársát, azonban később már nem akarta párja kedvéért áruba bocsátani a testét. Ezt el is mondta neki, a férfi azonban nem hagyta, hogy egyetlen bevételforrása elapadjon, és megfenyegette a nőt. A nyomozás adatai szerint a férfi folyamatos lelki terrorban és megfigyelés alatt tartotta barátnőjét. A fenyegetései közt szerepelt, hogy eladja egy másik férfinek, édesanyját bántani fogja, de a nőt azzal is próbálta sarokba szorítani, hogy azt állította, 16 éves húgát fogja felhozni a fővárosba, és prostituáltat csinál belőle. N. Rafael meghatározta párjának, hogy mennyi pénzt kell keresnie egy nap, és a nőt többször meg is verte, míg november 14-én odáig fajult egy vita, hogy eltörte a kezét. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály egységeivel november 19-én lakásán rajtaütöttek a 37 éves férfin.