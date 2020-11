Meghosszabbították a járvány miatti teljes leállást Szlovéniában

Mikulásig előkészítik a lakosság tömeges antitest-tesztelését, hogy kiszűrjék a tünetmentes vírushordozókat.

A szlovén kormány szombaton egy héttel meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket – jelentette a közszolgálati televízió. Az országban hétfőtől szinte teljesen leállt az élet: minden összejövetel tilos, éjszaka kijárási, napközben lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.



Túl a csúcson?

A szlovén kabinet szerint a járvány második hulláma már tetőzött Szlovéniában, és mérsékelt derűlátásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy hamarosan csökkenhet a kórházi kezelésre szoruló, és a járvány következtében elhunyt betegek száma. Ez lehetővé tenné azt, hogy december utolsó előtti hetében már enyhíteni tudjanak a korlátozásokon - hangoztatták. Janez Jansa kormányfő, péntek este Twitter-oldalán közölte: az illetékes minisztériumok feladatul kapták, hogy legkésőbb december 5-éig készüljenek elő a lakosság önkéntes, tömeges antitest-tesztelésére, hogy kiszűrjék azokat a tünetmentes vírushordozókat, akik nem is sejtik, hogy fertőzöttek lehetnek. Szlovéniában a szombati adatok szerint az elmúlt 24 órában 1690-nel 64 270-re nőtt a fertőzöttek száma. Harmincegy beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1026-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1219-en vannak kórházban, közülük 197-et ápolnak intenzív osztályon.



Friss adatok és szigorítások délről

A szomszédos Horvátországban, ahol szombat éjféltől újabb szigorítások lépnek életbe, az elmúlt egy nap alatt rekordszámú, 3573 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 100 410-et. Az elmúlt napon 47 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi áldozatainak száma ezzel 1304-re emelkedett. Kórházban 1981 beteget ápolnak, közülük 213-an vannak lélegeztetőgépen. Szerbiában ugyancsak további korlátozásokat vezetnek be: a kormány tovább korlátozza a vendéglátóhelyek és üzletek nyitvatartását a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Jövő keddtől az élelmiszerüzleteken, gyógyszertárakon és benzinkutakon kívül mindennek be kell zárnia 18 óráig. Kötelezővé teszik a maszkviselést szabadtéren is, öt főben korlátozzák a szabadtéri és nyilvános zárt téri rendezvényeken részt vevők számát, és szigorúbban ellenőrzik a karanténra kötelezetteket. Szombaton Belgrádban eltemették a pénteken Covid-19 fertőzés következtében 90 éves korában meghalt a szerb pravoszláv egyház fejét, Irinej pátriárkát.



Belgrádban sokan vettek részt szombaton a Covid-19-ben elhunyt szerb ortodox pátriárka, Irinej temetésén Fotó: Milos Miskov / Anadolu Agency / AFP

Szerbiában a hivatalos adatok szerint a regisztrált fertőzöttek száma szombatra 6254-gyel 110 301-re, míg a halálos áldozatoké harminccal 1140-re nőtt. Koszovóban a fertőzöttek száma 855-tel 32 877-re, az elhunytaké tizeneggyel 885-re nőtt. A többi délszláv államban is hasonló mértékű a koronavírus terjedése: Észak-Macedóniában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában a fertőzöttek száma mára meghaladta az ötvenezret, a harmincezret, illetve a hetvenhétezret, és elhunyt ugyanebben a sorrendben 1462, 429-re, valamint 2210 ember.