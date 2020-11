Emberölés lett a gyanú a lajosmizsei bántalmazás ügyében

Nem válogatott, vitte, ami a keze ügyébe került.

A gyanú szerint egy 21 éves kiskunmajsai férfi hét betörést követett el pár hónap alatt, idén márciustól júniusig – írja a police.hu . A tettes általában a kerítésen bemászva jutott be az ingatlanok területére. Volt, amikor az udvarról lopott, előfordult az is, hogy a melléképületbe ment be, és volt olyan is, hogy besurrant a nyitott házba. Három lakásba csak úgy tudott bejutni, hogy az ajtót felfeszítette. Az elkövető nem válogatott, mindent vitt, ami a keze ügyébe került: