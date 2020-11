Már több mint tízezer ember halt meg a járvány miatt Romániában

Az aktív betegek száma 326 876-ra emelkedett.

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnapra is több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta elhunytak száma pedig már megközelítette a 11 ezret. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 12 079 esettel 624 744-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 138 áldozattal 10 951-re. Eddig 286 917-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 326 876-ra emelkedett. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban csaknem 1200 új beteget jegyeztek fel előző nap, velük eddig már több mint 59 ezer fertőzöttet igazoltak Kijevben, az elhunytak száma pedig 14 újabb áldozattal 1123-ra nőtt. Az elmúlt napon 1134 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba. Az ukrán egészségügyi minisztérium felhívást tett közzé, amelyben a védőmaszk viselésére szólította fel a lakosságot, mondván, hogy csak akkor kerülhető el az országban a teljes zárlat bevezetése, ha mindenki tarja magát ehhez az előíráshoz. Ukrajnában a szájat és az orrot is eltakaró maszk viselése kötelező a zárt, nyilvános helyeken, köztük az élelmiszerboltokban és minden egyéb üzletben, valamint a sportlétesítményekben is, továbbá a közösségi közlekedési eszközökön. A nyílt utcán jelenleg nem kötelező. Vasárnap tartják a polgármester-választás második fordulóját tizenegy városban, köztük Kárpátalja megye székhelyén, Ungváron, ahol a jelenlegi városvezető, a függetlenként induló Bohdan Andrijiv és a Volodimir Zelenszkij elnök mögötti Nép Szolgája párt jelöltje, Viktor Scsadej maradt versenyben a posztért. A szavazóhelyiségekben továbbra is kötelező egyebek mellett a maszkviselés és a távolságtartás, továbbá a helyiség, illetve a bútorok időnkénti fertőtlenítése. Ukrajna már a 17. legfertőzöttebb terület a coronavirus.app adatai szerint azon országok közül, ahol megjelent a koronavírus.