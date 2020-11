Folyamatosan tesztelik a fővárosi hajléktalanokat, közülük jelenleg 22 embernek van pozitív tesztje, ők kórházban vannak. Idén jóval körülményesebb az átmeneti szállók férőhelyeinek feltöltése.

– Most csak ételért, de leginkább infókért járok el, amíg lehet a szállókon kívül maradok – nyilatkozta lapunknak a Széll Kálmán téren József, aki hajléktalanként él a fővárosban. Állítása szerint „eléggé képben van” a járványról, de könnyen le lehet maradni, például a kötelező utcai maszkviselés hirtelen bevezetéséről is csak a rendőröktől értesült, máskor szociális munkások osztják meg vele az új szabályokat, maszkot is tőlük kap. - Mit csináljon az ember? Eggyel több dolog van, amibe belepusztulhatok, mit számít az? - mondta lapunknak egy másik hajléktalan férfi a Kálvin téren, majd megigazította maszkját és összeszedte batyuját, készülődve az éjjeli menedékbe. A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint a korábbi években az időjárási körülményektől függően fokozatosan teltek meg a szállók, azonban idén jóval körülményesebb az átmeneti szállók férőhelyeinek feltöltése. – Már most is tapasztaljuk, hogy mivel negatív PCR-teszt kell a szállóra való felvételhez, lassan tölthetők fel a férőhelyek. Vannak aggodalmaink, hogy a decemberi fagyokban is maradnak szabad ágyak – mondta lapunknak Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója. A szakember hangsúlyozta, alapvető érdek, hogy senki ne fagyjon meg az utcán, eközben ügyelni kell a járvány terjedésének megakadályozására is. A jelenlegi szabályozásban annyi rugalmasság van, hogy a tél közeledtével időszakos férőhelyeket is kialakítanak, például éjjeli menedékhelyeken és nappali melegedőkön is vannak ágyak, amik szükség esetén megnyithatók. Ahhoz, hogy egy hajléktalan átmeneti szállásra, vagyis hétköznapi értelemben vett hajléktalanszállóra költözhessen, két negatív PCR-teszttel kell rendelkezzen. Nem kell viszont teszteredmény a nappali melegedőkre és az éjjeli menedékhelyekre való bejutáshoz. Aknai szerint előfordulhat, hogy egy épületen belül a szállón szükséges a PCR-teszt, míg a másik szárnyban az időszakos ágyakhoz nincs szükség tesztre. Hangsúlyozta, a szolgálatok ügyelnek olyan férőhelyek kialakítására, ahol kivárhatják a jelentkezők a tesztek eredményeit, ugyanakkor a napi működésben több helyen korlátozni kell a belépők számát a járvány miatt, például a nappali melegedőkben. Ha egy hajléktalannál igazolódik a fertőzés, nem a szálláson különítik el, hanem automatikusan kórházba viszik őket, függetlenül attól, hogy súlyos tüneteket produkál-e. A lapunknak nyilatkozó szakemberek ezt teljesen ésszerűnek nevezték, hiszen a szállón nem tudnak karantént kialakítani, illetve az utcára „egyenesen őrültség” lenne kiengedni a fertőzötteket. – Kifejezetten jól sikerült az ellátottak oktatása, noha tartottunk tőle, hogy sokan morzsolódnak le és nem várják meg a második teszt eredményét a jelentkezők – mondta lapunknak Zakar Gergely, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BSZKI) igazgatója. Az intézmény a fővárosban – más karitatív szolgáltatók mellett – biztosítja térítésmentesen a legtöbb tesztet a hajléktalan ellátásban, illetve a legtöbb szállás kapacitással is ők rendelkeznek. A Könyves Kálmán körúti egészségügyi központban végzik a tesztelést heti három napon, mert így lehet 48 órán belül két tesztet végeztetni a gyakorlatuk szerint, ennél jobban nem tudják lerövidíteni az ágyhoz jutást Zakar szerint. Ezen a telephelyen ideiglenes szállásokat alakítottak ki az eredményre váróknak. – Az életvédelem a legfontosabb, tehát ha farkasordító hideg jönne, vagyis az úgynevezett vörös kód lépne érvénybe, minden lehetséges helyet megnyitnánk a rászorulók előtt – mondta Zakar. Az átmeneti szállásokon tavasszal felvételi stopot hirdettek a szállókon, ezzel szemben télre ez nem vállalható megoldás. – Megdupláztuk a felvételi eljárásban dolgozók számát, hogy minél gördülékenyebb és gyorsabb legyen a felvétel – mondta Zakar. Azért is tartja fontosnak az átmeneti szállóra jutást, mert ott legfeljebb négyágyas szobák vannak, ezért a vírus megjelenése esetén is könnyebb a kontaktkutatás, amire szintén felkészültek. – Eddig szerencsések is lehettünk, de a védekezésünket jellemzi, hogy a BMSZKI-ban még nem alakult ki gócpont – mondta Zakar. Ennek érdekében a veszélyeztetettebb lakókat is külön helyezik el. A felvételi szűrés is jól működik, az elmúlt héten egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak, de két hete négy-öt fertőzöttet szűrtek ki, amire Zakar szerint egyre gyakrabban kerül sor. Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy jelenleg 22 hajléktalannak van pozitív tesztje, és ők egészségügyi ellátóintézményben vannak.