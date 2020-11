Halálra fagyott egy 43 éves hajléktalan férfi Nagykanizsán

Több alapítvány most nem ad örökbe kutyákat, mert tömegesen kerülnének vissza a menhelyekre a járvány után.

Egyetlen kutyát sem adnak egyelőre örökbe az egyik debreceni állatmenhelyről, mert azt tapasztalták: az érdeklődők többsége csak azért akar elvinni tőlük kutyát, hogy mentességet kapjon a kijárási tilalom alól – számolt be róla az RTL Híradó. A menhelyen attól tartanak, hogy az így örökbe adott állatok többsége a járványhelyzet után visszakerül hozzájuk. A B. F. Add A Mancsod Alapítvány vezetője szerint megállás nélkül csörög náluk a telefon, mindenki vinné haza a kutyákat.

– Nem mehet ki kutya innen addig, amíg ez a járványhelyzet van – jelentette ki Csige Alexandra, az alapítvány elnöke.

Közölte, hogy nem tudnak most örökbe adni, mivel biztosak abban, hogy az állatok visszakerülnének hozzájuk a vírushelyzet után. Hozzátette, hogy az örökbefogadók 99 százalékban csak a kiskapu miatt akarnak most kutyát. A kijárási tilalom ellenére ugyanis az állattartók este nyolc óra után is levihetik sétálni a kutyájukat, otthonuktól 500 méteres körzetben.

Több állattartó szerint emiatt nőtt meg az örökbefogadási kedv.

Novák Éva, az Állatbarát Alapítvány menhelyvezetője elmondta, hogy a betelefonálók többsége el is ismeri, hogy arra az időszakra kellene neki kutya, amíg otthon van. Volt olyan betelefonálójuk, aki csak a kijárási tilalom idejére szeretett volna befogadóvá válni, de visszautasították a kérését. Attól tartanak, hogy a járvány után tömegével vinnék vissza a menhelyre az állatokat.