Akár már idén forgalomba kerülhetnek az első vakcinák

A hallgatók bevonása a járványügyi védekezésbe tíz héten át tart, ebben az időszakban hetente 200 Semmelweis-hallgató segít az OMSZ-nek a budapesti és a Közép-magyarországi régióban.

Naponta átlagosan mintegy 500 egyetemi hallgató segíti a járványügyi munkát országszerte – közölte lapunkkal Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője. Mint ismert, október végétől orvos- és egészségtudományi hallgatók is segítik a koronavírus elleni védekezést az OMSZ-nél vagy klinikákon, kórházakban. Ennek keretében hétfőtől az iskolai és óvodai pedagógusok, bölcsődei dolgozók, szükség esetén a szociális intézmények dolgozóinak országos szűrésében is részt vesznek. Győrfi Pál tájékoztatása szerint a feladatellátásba bekapcsolódó egyetemistákat az OMSZ képzésben részesíti, ami kiterjed a védőeszközök használatára, a beavatkozás szakmai protokolljára, a fertőtlenítésre és a szükséges adminisztrációra is, valamint külön baleset és munkavédelmi oktatásban is részesülnek. – Az új koronavírussal kapcsolatos mintavételi feladat minden elemét eljárásrendben szabályoztuk, a védőfelszerelések rendelkezésre állnak, használatuk a protokoll szerint minden mentődolgozó és önkéntes számára kötelező – fogalmazott Győrfi Pál. Érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy a mintavételezésben résztvevő önkénteseket minden nap tesztelik, melynek eredményétől függően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Arra a kérdésünkre viszont már nem válaszolt, hogy az egyetemisták között találtak-e fertőzötteket, és ha igen hányan kapták el a vírust. Kérdésekkel fordultunk az orvosegyetemekhez is, de cikkünk megjelenéséig egyik intézménytől sem kaptunk tájékoztatást. A Semmelweis Egyetem hivatalos közleményéből viszont annyi kiderült, hogy a hallgatók bevonása a járványügyi védekezésbe tíz héten át tart, ebben az időszakban hetente 200 Semmelweis-hallgató (160 aktív résztvevő és 40 fő tartalék) segít az OMSZ-nek a budapesti és a Közép-magyarországi régióban. A tízhetes időszakon belül a pedagógusok november 23-án induló tesztelése két hetet vesz majd igénybe, ebben a két hétben összesen mintegy kétezer hallgató vesz majd részt a munkában országszerte. Hétköznap napi 5000, hétvégén napi 7500 forint adómentes díjazást kapnak. A Semmelweis Egyetem hallgatóinak azt ígérte, a járványügyi feladatok miatt senki nem veszítheti el a félévét, a vizsgákat rugalmasan, akár személyre szabottan fogják kezelni.