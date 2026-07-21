A főváros megkapta az utolsó engedélyt is, de a főpolgármester szerint egyhamar nem kezdődhet a munka, modern és innovatív megoldások sora hever az asztalon.
Ebben az évben a szükséges szakhatósági állásfoglalások is beérkeztek, a határozatot is előkészítették, csak éppen a fővárosi önkormányzat közterület-használati engedélye hiányzott.
A NER céltábláján szereplő üzletember szerint az építési közlekedési miniszter tiltotta le a Nitrogénművek Zrt. működéséhez szükséges engedély kiadását, amivel több százmilliós kárt okozott. Közölte, a magyar hatóságok korábbi eljárásai miatt az Európai Bíróságon hamarosan megszülethet az első ítélet.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján, mert a kormány továbbra sem biztosítja az átláthatóságot és a lakosság érdemi bevonását a tervezett Paks 2 atomerőmű engedélyezésében.
Amennyiben a beruházások legalább 250 lakás megépítését célozzák.
Ugyanakkor a szövetségi rendőri vezetés arra is figyelmezteti az ilyen demonstrációk résztvevőit, hogy „terrorista propaganda” terjesztése esetén oszlatnak, a nyomozók pedig már most is figyelik a Hamász-szimpatizánsokat.
A politikai vita egyelőre csak arról szól, hogy engedjék-e harmadik országnak, hogy Svájcon keresztül utalhasson pénzt és szállíthasson harci eszközöket Ukrajnának az agresszor Oroszország elleni elleni küzdelemhez.
Bár a tagállamok többsége támogatná a glifozát használatának egy évvel történő meghosszabbítását, a legutóbbi szavazáson nem voltak elegen a kiterjesztéshez. Ennek ellenére az Európai Bizottság arra készül, hogy a saját hatáskörében engedélyezi azt.
Megkezdődött a Mexikói úti két, összesen 1700 autó befogadására alkalmas parkolóház környezetvédelmi engedélyezési eljárása – tudta meg lapunk.
Közel fél évvel még tovább tolódik a nukleáris beruházás „második”, avagy „létesítési” szakaszának indítása – hámozható ki a keddi Orbán-Putyin-találkozót megelőző magyarországi nyilatkozatokból. A két állami vezetőnek akad megbeszélnivalója bőven.
Az ellenzéki parlamenti képviselő „láthatóvá tette” a Szputnyik V oltóanyag engedélyezési dokumentumának kitakart, elképesztő részeit.
Az Orvosok Határok Nélkül "lelketlennek" minősítette, hogy nem az egész világra szóló az engedélyezés, megemlítve Kínát, Argentínát és Thaiföldet mint a gyártási engedélyből kizártakat.
Ezeknél kötelező a karantén.
Berlin a Szputnyik V oltóanyag brüsszeli pecsétjéhez Moszkvától vár adatokat, s a német ígéret szerint a folyamatot ők meggyorsítják.
Nem várható a Szputnyik V orosz koronavírus elleni vakcina európai uniós engedélyezése június vége előtt - jelentette ki csütörtökön a francia Európa-ügyi államtitkár.
Az új rendelkezések azt akarják könnyíteni, hogy a vállalatok időben összegyűjtsék a szükséges bizonyítékokat az engedélyezéshez.
Korábban kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a vakcina hatékony-e a 65 év felettiek körében, illetve a dél-afrikai mutánssal szemben.
Nem osztja meg a nyilvánosággal a Sputnyik V oltóanyag melletti érveit a gyógyszerhatóság és hamarosan egy kínai oltás is a magyar piacra kerülhet.
Amerikai-német előny a koronavírus-járvány keltette nagy vakcinaversenyben.
Erről Kis Zoltán, az NNK laborvezetője beszélt a Kossuth Rádió műsorában. Számos koronavírus elleni oltóanyag hazai engedélyeztetése a folyamat harmadik fázisában tart. Tömeges oltás 2021 első félévében kezdődhet.
A Greenpeace néhány napja már megszellőztette a gyanút, most pedig a bizonyítékkal is előállt: a „független” magyar nukleáris hatóság munkatársai szakértőként (pénzért) maszekolnak a Paks 2 projektcégnek. A nyilvánvaló összeférhetetlenséget az első körben annak az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) kellett volna észlelnie, amelynek az alkalmazottai az ügy érintettjei.
Sem az Európai Bizottság, sem a magyar kormány nem tudja megindokolni, miért csak a Roszatom reaktora alkalmas a paksi bővítéshez. Pedig a magyarázat fontos lenne, ennek alapján hagyta jóvá ugyanis Brüsszel, hogy Orbánék tender nélkül szerződjenek az orosz állami atomcéggel.
A jegyzők helyett a járási hivatalok adják ki az építési engedélyt, a családi házak építéséhez elegendő lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele és újra lesznek típustervek is - egyebek mellett ezeket tartalmazza az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
Miközben az Egyesült Államok drónokat küldött Nigériába, az eltűnt több mint 200 iskoláslány felkutatásának segítésére, odahaza egyelőre nem engedélyezik a pilóta nélküli robotrepülőgépek felhasználását eltűnt személyek keresésére – vetette fel az NBC News.
A nemzetgazdasági miniszter csütörtökön felmentette a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) főigazgatóját, Király Pétert - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Egységes koncepciót készít a főváros a közterületi ételosztások engedélyezéséről. Ennek elkészültéig viszont az egyedi, közterületen történő ételosztási kérelmeket egyelőre nem bírálják el - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.