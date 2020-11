Úr és szolgája testét rekonstruálták Pompejiben

A Sweetic több alkotása is sikerrel járt.

A szigetszentmiklósi Sweetic csokoládé manufaktúra pralinéja, a Zala Judit csokoládémester által megálmodott tökmag-áfonya bonbon kapta az Academy of Chocolate Awards 2020 díját. Emellett a gasztronómia Oscar-díjának is nevezett Great Taste Awards-on nyert elismerő két aranycsillagot – írja a Sokszínű Vidék . A portál beszámolója szerint a fényesen csillogó bonbon belsejében kétféle töltelék található: a frissítő, kicsit édesebb áfonyát és a tökmagkrémet vékony étcsokiburokba töltötték. A nemzetközi gasztronómiai versenyeken a Sweetic két további alkotása is sikerrel járt: a Great Taste Awards-on egy aranycsillagot kapott a tejcsokoládé burokba töltött pekánpraliné ropogós mogyorókrokanttal. Az Academy of Chocolate Awards pedig különdíjjal ismerte el a CS 4970 fantázianevű, Camino Steve tiszteletére készült pralinét. A Sweetic munkatársai az elmúlt 6 évben, 3 különféle világversenyről összesen 30 díjjal tértek haza. Tavaly pedig a világ élvonalbeli csokoládékészítői közé kerültek be azzal, hogy Zala Judit pirosgyümölcs-ibolya-pisztácia venezuelai étcsokoládéburokba megálmodott kombinációja három aranycsillagot nyert a Great Taste Awards-on. Magyar praliné ilyen elismerésben korábban még soha nem részesült, 2019-ben pedig ebben a kategóriában egyedül a Sweetic kapta meg ezt az elismerést, így világbajnokok lettek.