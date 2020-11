Orbán: Küzdünk az iskolákban és az óvodákban, hogy ne kelljen bezárni azokat

Erről Novák Katalin beszélt a tanácskozás után a közmédiának.

A vásárlási idősáv bevezetését javasolták az Idősek Tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn, a tanácskozás után a közmédiával. Novák Katalin azt mondta, hogy a javaslat szerint



az idősek vásárlási idősávja háromról egy-két órára csökkenne, valamint csak hétköznapokon és olyan időpontban lenne, amikor amúgy is kicsi a boltok forgalma.

Hozzátette:



fontos az is, hogy az idősek a nekik fenntartott időn kívül is, bármikor szabadon vásárolhassanak.

Beszámolt arról is, hogy az időseknek fontos a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, szakszerű tájékoztatás, és ehhez elsődlegesen a televíziót, a közmédiát veszik igénybe. A tanács ezért azt is javasolta, hogy jöjjön létre egy olyan műsor, amely tájékoztatja az időseket az aktualitásokról, és praktikus tanácsokat ad nekik arra vonatkozóan, hogyan védekezhetnek a leghatékonyabban a koronavírus ellen – tudatta Novák Katalin. Hozzátette: a tanács tagjai megköszönték, hogy a kormány továbbra is lehetővé teszi, hogy a felírt gyógyszereket mások is kiválthassák. A tájékoztatás szerint a javaslatokat elküldik Orbán Viktor miniszterelnöknek. Novák Katalin kérdésre válaszolva azt mondta: bízik benne, hogy gyors döntés születik majd.



Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi szervezetének elnöke hangsúlyozta: a vásárlási idősáv bevezetésére azért van szükség, mert az idősek egy része megnyugtatónak találja, ha külön idősávban, biztonságosan tud vásárolni. Emellett azonban az is fontos, hogy az érintettek ezen az idősávon kívül is elmehessenek vásárolni, mivel sokan nyugdíjasként is dolgoznak – magyarázta. Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsának egyik tagja azt is felvetette, hogy