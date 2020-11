Vírusellenes szerként forgalmazott egy háztartási hipóhoz hasonló hatású készítményt, vádat emeltek ellene

A férfit gyógyszerhamisítás bűntettével vádolja a Csongrádi Járási Ügyészség.

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül, gyógyszerként forgalmazott egy háztartási hipóhoz hasonló hatású készítményt – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, hogy a férfit gyógyszerhamisítás bűntettével vádolja a Csongrádi Járási Ügyészség. A Csongrádon élő férfi 2017 augusztusában Romániában alapított céget, többek között gyógyszerkészítmények gyártására. A vádirat szerint a vállalkozás nevében magyar nyelvű webáruházat hozott létre, kapcsolattartóként magát megjelölve. A weboldalon egy konyhasót, sósavat és citromsavat tartalmazó oldatot hirdetett, amely állítása szerint „a maláriát 48 óra alatt kiirtja a szervezetből”, az influenzát, a baktériumokat és a vírusokat is végérvényesen eltávolítja, valamint alkalmas más fertőzések, betegségek megelőzésére és kezelésére is. A vádlott a honlapon, a közösségi médiában videókkal is népszerűsítette a terméket, személyesen ismertetve az oldat hatásait, felhasználási módjait. A férfi a csongrádi lakásán maga csomagolta a terméket, amelyet a vevők online tudtak kifizetni. A férfi a weblap 2019. júliusi törléséig mintegy 1,2 millió forintért értékesített az oldatból. Az ügyben – a WHO felhívását követően és egy magánszemélynek a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz érkezett bejelentése után – az országos tisztifőorvos tett feljelentést. A WHO felhívása szerint a szert 2010 után másodszor forgalmazzák és több országban káros hatások léptek fel, ezért a forgalomba hozatala közegészségügyi veszélyt hordoz. Ugyancsak bejelentéssel élt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is, kiemelve, hogy valójában a háztartási hipóhoz hasonló hatású készítményről van szó.