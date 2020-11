Veszélyben vannak a kacsacsőrű emlősök

A módszer, amelyet Hollandiában már több mint tíz éve alkalmaznak, nemcsak az embereknek hasznos, az állatok számára is kellemes.

A koe knuffelen, magyarul tehénölelgetés jótékony hatása az ember és állat összebújásának gyógyító hatásain alapul. A teheneknek az emberekénél magasabb a testhőmérsékletük, lassabb a szívverésük és hatalmas termetük miatt az átölelésük felemelő élményt nyújthat. A terápia a szakemberek szerint csökkenti a stresszt és megemeli a boldogsághormonnak is nevezett oxitocinszintet.

A módszert már több mint tíz éve alkalmazzák Hollandia vidéki tartományaiban, és már országos mozgalommá is nőtt. Ezzel próbálják ugyanis közelebb hozni az embereket a természethez és a vidéki élethez. Már Svájcban, sőt az Egyesült Államokban is vannak tehénölelgető foglalkozások. Egy 2007-es kutatás szerint a terápia az állatok számára is kedvező hatású, a teheneket ellazítja, ha a hátukat, nyakukat masszírozzák.

Korábban mi is írtunk arról, hogy az állattartás mindenkinek: gyereknek, felnőttnek és a házikedvencnek is jót tesz, számos betegség gyógyulásához is hozzájárul. Egy állat megnyugtatja az embert, csökkenti a stresszt és feszültséget, sőt még az Alzheimer-kórban szenvedők rohamait is mérsékelheti. A kisállat „fájdalomcsillapító” hatású is lehet, különösen krónikus fájdalmat enyhíti, mert aki kevésbé feszült, kevesebb fájdalmat érez. Az állatok simogatása az érintettek számára is örömteli, egy tanulmány szerint az ő stresszszintjüket is csökkenti.