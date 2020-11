Orbán már alá is írta az idősek vásárlási idősávjáról szóló rendeletet

Az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban.

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-oldalán közzétett videóban írta alá a kormányrendeletet, amelyet az idősügyi tanács mai ülését követően adtak ki, és azt a célt szolgálja, hogy az idősek hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között védett sávban vásárolhatnak, vagyis ebben az időszakban csak ők lehessenek a boltban. Hétvégén, szombaton és vasárnap pedig 8 és 10 óra között lesz érvényes ugyanez.



Orbán Viktor hozzátette: világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a szüleink és nagyszüleink korosztálya, őket kell elsősorban védenünk.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn a közmédiával közölte , hogy a vásárlási idősáv bevezetését javasolták az Idősek Tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal. Beszámolt arról is, hogy az időseknek fontos a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, szakszerű tájékoztatás, és ehhez elsődlegesen a televíziót, a közmédiát veszik igénybe. A tanács ezért azt is javasolta, hogy jöjjön létre egy olyan műsor, amely tájékoztatja az időseket az aktualitásokról, és praktikus tanácsokat ad nekik arra vonatkozóan, hogyan védekezhetnek a leghatékonyabban a koronavírus ellen – tudatta Novák Katalin. Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi szervezetének elnöke hangsúlyozta: a vásárlási idősáv bevezetésére azért van szükség, mert az idősek egy része megnyugtatónak találja, ha külön idősávban, biztonságosan tud vásárolni. Emellett azonban az is fontos, hogy az érintettek ezen az idősávon kívül is elmehessenek vásárolni, mivel sokan nyugdíjasként is dolgoznak – magyarázta.