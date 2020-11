Szinte egész Olaszországot bejárta tette előtt a nizzai merénylő

Ismét kemény arcát mutatta a minszki rezsim.

Több mint háromszáz embert vettek őrizetbe a vasárnapi ellenzéki tüntetés után Fehéroroszországban

- derül ki a fehérorosz belügyminisztérium hétfői közleményéből, amelyet az MTI idéz. Vasárnap ismét több ezren vonultak az utcára Minszkben - idén immár a tizenötödik alkalommal - Aljakszandr Lukasenka államfő távozását követelve, a közösségi portálokon néhány felhasználó videofelvételeket is megosztva arról számolt be, hogy több lakóház udvarában összecsapások voltak a rohamrendőrökkel, a rendőrség pedig hanggránátokat is bevetett a tömeg feloszlatására. Demonstrációkat jelentettek más nagyobb városokból, például Hrodnából és Bresztből is. A belügyi tárca közleménye 345 ember őrizetbe vételéről tájékoztatott. A vasárnapi tüntetés hivatalos elnevezése "Fasizmus elleni menet" volt, a szervezők így reagáltak arra, hogy Lukasenka a minap fasisztáknak nevezte a tüntetőket. Az utcai tüntetések új erőre kaptak, miután november 11-én Raman Bandarenka 31 éves festőművészt rendvédelmiek az utcán bántalmazták, és a kórházban belehalt sérüléseibe. A vasárnapi megmozdulások rendszerint a legnépesebbek. Lukasenka nem hajlandó lemondani, ehelyett közelebbről meg nem nevezett alkotmányreformokat ígért. A hatóságok könyörtelen brutalitással igyekeznek elfojtani a tüntetéseket. Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról számoltak be, és vannak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őrizetbe vették őket.