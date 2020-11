Nem minden tanár kért koronavírus-tesztet

A tisztifőorvos megjegyezte: a legutolsó adatok szerint nagyon magas a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma, és ebben kell mielőbbi javulást elérni.

Csaknem ugyanúgy zajlik az antigén-alapú gyorstesztnél a mintavétel, mint az úgynevezett PCR-nél, de csak egy eszközt juttatnak le az orron át a garatig, hogy olyan sejteket nyerjenek, amelyben megtalálható a koronavírus fehérjéje – ismertette az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos, akárcsak Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-videójában, a megkezdődött tömeges tesztelés részleteiről szólt. Kiemelte: a szociális dolgozók körében már péntektől zajlanak a mintavételek, hétfőtől pedig már az óvodákban, iskolákban és az egészségügyi intézményekben is.



Mint azt a szakember elmondta, a gyorsteszt eredményt ad 15-20 perc után, és pozitivitás esetén ugyanaz az eljárás mint a PCR-vizsgálatnál: az érintettet elkülönítik, tehát haza kell mennie, és otthon maradnia. Ezután a háziorvossal történő telefonos egyeztetés, majd tíznapos karantén kezdődik, s ugyancsak a háziorvos adatszolgáltatása nyomán a kontaktkutatás és esetlegesen más járványügyi intézkedés.



Leszögezte azt is, hogy akik részt vesznek a célzott tesztelésen, és eredményeik pozitívak lesznek, azokra kötelezően ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a PCR-tesztelésen kiszűrtekre. Müller Cecília a kormányzati tájékoztató oldalon már korábban ismertetett járványügyi adatokkal kapcsolatban azt tartotta a legfontosabbnak, hogy az elhunytak száma a százas nagyságrendet közelíti napok óta. A hétfő reggeli adatok szerint az elmúlt egy napban a Covid-19 legfiatalabb áldozata 31 éves, és más súlyos betegsége volt, a legidősebb elhunyt pedig 95 éves. A vakcinákról annyit mondott a szakember, hogy biztató az oltóanyag-fejlesztés: az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 170 kutatóműhelyt tart nyilván. Szerinte úgy tűnik, hogy a befutó vakcinák közül decemberben, legkésőbb 2021 első negyedévében kezdődhet meg a tömeges oltás. Az országos tisztifőorvos a Hír TV-nek az eddigi korlátozó intézkedések enyhítésére irányuló kérdésére azt válaszolta, hogy az operatív törzs szerdán értékeli a járványügyi helyzetet.

Egy másik kérdésre válaszolva eloszlatott egy félreértést is: a koronavírus „ellenálló”, így terjedését sem a nyári meleg, sem a most beköszöntött hideg nem befolyásolja. Az országos tisztifőorvos az influenza elleni védőoltásokkal kapcsolatban mindenkit megnyugtatott: Budapestre pénteken érkezett újabb adag, a héten pedig további 13 megyébe szállítanak ilyen vakcinát. Arra is felhívta a szülők figyelmét, hogy különösen a 3 év alatti gyermekek számára is bőven van még oltóanyag, és szeretnék, ha az oltási igényeket november végéig jeleznék. Az operatív törzs tájékoztatóján Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára szintén ismertette a tájékoztató oldalon olvasható adatokat , hogy hány óvodában, iskolában rendeltek el szünetet, illetve hol vezettek be digitális tanrendet. Megjegyezte: