Emelkedik jövőre a "potyázók" tb-je

Többen az alacsony táppénztől és a gyorstesztek pontatlanságától tartanak.

Az egyik budapesti iskolában a pedagógusok mintegy öt százalékának pozitív lett a koronavírustesztje – tudtuk meg Totyik Tamástól, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnökétől, miután a hétfőn indult tömeges, célzott tesztelés tapasztalatairól érdeklődtünk. A PSZ-hez érkezett első visszajelzések szerint a tanárok nagy többsége vállalta a gyorstesztet, ám voltak olyanok, akik nem vetették magukat alá a vizsgálatnak. A mintákat orron át veszik. – A PSZ alapvető álláspontja, hogy minden pedagógus vegyen részt az ingyenes tesztelésben, viselkedjenek felelősen – mondta Totyik Tamás. Tudomása szerint azok, akik nemet mondtak a vizsgálatra, döntésüket elsősorban azzal indokolták, hogy nem akarnak táppénzre menni, ha esetleg kiderül, hogy fertőzöttek. Mások nem tartják elég megbízhatónak az antigén gyorsteszteket. Bár Kásler Miklós miniszter korábban azt ígérte, azok a pedagógusok, akik elkapják az új koronavírust, 100 százalékos táppénzt kapnak, a szakszervezet szerint ez továbbra sem valósult meg, az érintettek többsége 60 százalékos juttatást kap. – A tesztek önkéntesek, de örülnénk, ha minél többen részt vennének rajta – erről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt hétfőn az Operatív Törzs tájékoztatóján. Hétfőtől péntekig mintegy 191 ezer főt tesztelnének az iskolákban, bölcsődékben, óvodákban. Elmondta azt is, az eredményekről a tesztelés lezárását követően fognak tájékoztatást adni, vélhetően a jövő hét folyamán. – Nálunk az ötven fős tantestületből 3-4 fő nem kért tesztet, őket legszívesebben jól hátba vágtam volna – nyilatkozta lapunknak egy kőbányai iskola pedagógusa. Szerinte az is felháborító, hogy a technikai dolgozókat – mint a portás, karbantartó, takarító – nem tesztelik, holott ők is ugyanúgy bevihetik a vírust az iskolába. Egyébként az intézményben letesztelt pedagógusok mindegyike negatív eredményt kapott. Egy pestszentlőrinci iskola tanára arról számolt be lapunknak: a mintegy 120 fős tanári karból 14-en mondtak nemet a tesztre, egy valakinél pedig – orrvérzés miatt – nem sikerült elvégezni a mintavételt. A tesztek közül kettő lett pozitív. Akiről beigazolódik, hogy elkapta a vírust, annak – miután értesítette háziorvosát – tíz napos otthoni karanténba kell vonulnia.