Távozik az Index főszerkesztője

Bodolai László az ügyvédi titoktartásra hivatkozva hárította el lapunk megkeresését.

Kerestük Szombathy Pált is, amint sikerül utolérnünk, frissítjük cikkünket. A Magyar Narancs úgy értesült, hogy a Szombathy távozását bejelentő hétfő délutáni értekezleten az érintett nem volt jelen. Az eseményen elhangzott, hogy Szombathy azt az ajánlatot kapta, hogy ha a vezérigazgatói posztjáról távozik, akkor megtarthatja a főszerkesztői pozíciót, amelyet azonban nem fogadott el. A lap úgy tudja, az értekezleten arról is szó esett, hogy a tulajdonosok a lap eddigi tartalmával, irányvonalával elégedettek, ebben nem lesz változás. Az újrafazonírozott Index környékén nem ez az első változás rövid időn belül. Korábban a Népszava is megírta , hogy nemrég távozott a főszerkesztő-helyettesi posztjáról az a Balogh Ákos Gergely, akit a nyár végén neveztek ki.